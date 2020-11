Zarco responde a Aleix: "Cuando estoy delante no dicen nada"

El piloto del equipo Esponsorama tuvo un problema con su moto al final del FP4 y cuando se percató, se apartó de la trazada para evitar verter aceite en el asfalto. Pero al llegar a la última curva, en una zona donde las motos van a gran velocidad, atravesó la pista para meterse a boxes y prepararse para la Q2. Esto obligó a revisar ese punto del asfalto y a retrasar el inicio de la clasificación.

El francés no fue sancionado por algo que otros pilotos sí lo fueron en el pasado, y que enfureció a Aleix Espargaró, que cargó contra dirección de carrera por la noche a través de Twitter. El domingo, tras la carrera, el de Aprilia fue más allá y cuestionó duramente la actitud de Zarco.

"El problema es que Zarco nunca aprende. Hoy golpeó a dos pilotos delante de mí, es increíble. No tengo nada en su contra, pero si ves humo saliendo de la moto no puedes cruzar la pista en una curva en la que la gente llega a fondo a casi 200 kilómetros por hora. Si alguien viene por detrás, y hay aceite o agua, esta persona puede morir. Es una cuestión de responsabilidad. A él no le importa nada de lo que les pueda ocurrir al resto de pilotos", soltó.

Zarco, que acabó el Gran Premio de Portugal en 10ª posición antes de poner rumbo al Pramac el próximo año, también fue acusado de golpear durante la carrera a dos pilotos. Al acabar se defendió.

"Sé que me toqué con Mir, pero no recuerdo ningún otro contacto. En cualquier caso, hice lo que pude", respondió Zarco después de una agitada carrera por él. Sobre todo, se preguntaba sobre la remota crítica, comparable a la que recibió tras el enorme accidente del Gran Premio de Austria, por el que fue penalizado.

"Cuando todos se enfadaron conmigo, fui a la Comisión de Seguridad [no suele ir allí] y nadie habló, así que pueden decir muchas cosas pero cuando estás delante de ellos no dicen nada", dijo. "Es típico de Aleix. Si tiene un problema conmigo debería venir y hablaríamos, pero no lo hace. No creo que lo haga. Lo hice con Pol después de la República Checa. No nos pusimos de acuerdo, pero al menos pudimos hablar entre nosotros".

"Cuando corté la pista [el sábado], sabía cuál era el problema y que no estaba perdiendo aceite. Hay pilotos que no saben de mecánica, así que a veces hacen cosas porque no saben lo que está pasando, pero yo sabía totalmente lo que estaba pasando y por eso tomé esta decisión. Todos piensan que hago las cosas sin pensar, pero yo pienso más de lo que ellos creen. Así que ese es su problema", se defendió.

Las fotos del terrible accidente del GP de Austria de MotoGP