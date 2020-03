El encuentro entre Márquez y Alonso... en Instagram

La pandemia de coronavirus que obliga a todo el mundo a quedarse en casa provoca la búsqueda de diversas maneras de divertirse. Además, hay que recurrir a las tecnologías para comunicarse con los demás, y Fernando Alonso realiza casi a diario un 'directo' en Instagram donde interactúa con aficionados... y personajes conocidos.

Tras fallar una llamada que había acordado con Jesús Calleja este sábado, Alonso repasó a quién podría llamar y, viendo que Marc Márquez estaba conectado, no lo dudó un momento. El de Honda lo cogió al instante y le mostró que estaba junto a su hermano Alex, aunque el menor de los Márquez se encontraba disfrutando de un videojuego "pegando tiros".

Marc contó a Fernando lo mucho que le gusta usar los simuladores, y Alonso admitió que él solo había probado los de los equipos, que no tiene uno propio. El de MotoGP hizo las veces de periodista y preguntó al ovetense si volverá al Dakar.

"No sé, tío. Ya lo veré", contestó. "Con todo esto la verdad es que estoy en espera. No tengo ni ganas de correr. Tú tendrás ganas locas de empezar, pero yo... no sé".

El de HRC quiso saber cómo estaban las cosas por Suiza, a lo que Alonso respondió: "En Suiza hay menos confinamiento que en España, hay recomendaciones y están cerrados parques, restaurantes y tal, pero la gente es obediente, no sale. En España nos tienen casi que obligar".

Alonso preguntó al #93 qué hacía estos días, y el catalán respondió sonriendo "cosas que no hacía mucho en casa... limpiar relaja bastante".

"Me pilló todo en casa porque se había anulado la primera carrera de Qatar, y estábamos en casa entrenando, pensando en la segunda carrera, en América".

Fernando se interesó por el hombro operado de Márquez, que fue totalmente sincero: "Al principio, te voy a ser honesto, cuando surgió esto del coronavirus... pensé que me venía bien que no hubiera mundial, pero ahora obviamente habría preferido que no hubiera coronavirus".

"Se me complicó porque me tocó un nervio, y al tocarme un nervio, el músculo no va. Por mucho que hagas ejercicio, es imposible. Pero parece que se empieza a activar, ya al menos tengo agujetas".

Alonso reveló que no tiene "tanto tiempo", que se le pasan los días rápidos, pero lamentó la situación que se vive en España: "Con todas las noticias que salen, te quedas con un mal cuerpo y una impotencia... que es triste".

"Y la situación en casa... dibujé un poco, hice cosas que tenía pendientes... nosotros al fin y al cabo somos privilegiados, imagino que vivir en un piso pequeño y con niños tiene que ser mucho más difícil".

Por último, antes de despedirse, Márquez habló de la cantidad de vídeos y actividades que estaba haciendo la gente desde el primer día de confinamiento, y cómo había personas que, al segundo día, afirmaban estar volviéndose locas. "Venga tío, que una resaca dura más", concluyó siempre divertido Marc.