El fabricante confirma que el mono de Quartararo funcionaba correctamente

Fabio Quartararo pilotando las últimas vueltas del Gran Premio de Catalunya de MotoGP a pecho descubierto fue la imagen del fin de semana en el Circuit de Catalunya. Al final de la carrera, el francés aseguró que no sabía que había pasado, pero su mono de piel se había abierto completamente, perdiendo el protector pectoral y mostrando el torso desnudo.

Casi cinco horas después de concluir la carrera, el Panel de Comisarios de la FIM anunció una sanción de tres segundos para el piloto francés por haber seguido en carrera con su prenda de seguridad abierta.

Quartararo admitió este mismo lunes que merecía la sanción e incluso aseguró que “debieron mostrarme la bandera negra”. Después, ya sea para quitar hierro al asunto o para mofarse de toda la situación, el francés subió a sus redes sociales una foto sobre la Yamaha M1 sin ropa y descalzo.

El gran perjudicado de toda esta situación no ha sido otro que el fabricante del mono, la marca italiana Alpinestars, ya que un fallo de estas dimensiones en una pieza de alta calidad y tecnología es inadmisible, de ahí que inmediatamente después de la carrera, los ingenieros de la marca iniciaron un exhaustivo estudio de lo que había pasado.

“Tras la carrera de MotoGP del domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el equipo de desarrollo de carreras de Alpinestars inició una investigación sobre la integridad del mono de competición de Fabio Quartararo”, explica la marca a través de un post en las redes sociales.

“Tras el análisis inicial posterior a la carrera en el camión Alpinestars Racing Development, ubicado en el paddock de MotoGP, el equipo concluyó que el traje funcionaba normalmente con todas las cremalleras y cierres en pleno funcionamiento. Además, todos los componentes del traje, incluido el airbag, estaba intacto y en pleno funcionamiento”, añade el post.

El mono de Fabio, que este lunes estuvo probando un nuevo doble cierre de velcro, viajará ahora hasta la fábrica para más pruebas.

“Esta es solo una primera evaluación, que se investigará más a fondo una vez que el traje esté en el laboratorio de la sede de Alpinestars, realizando todas las pruebas y análisis para comprender más sobre la causa de lo sucedido”, informa el fabricante, quien añade que “el airbag no no se desplegó durante la carrera, funcionó como se esperaba, ya que no hubo una situación de impacto”.

A falta de ampliar la investigación, este informe preliminar de Alpinestars solo hace que confirmar las conclusiones iniciales, que Fabio salió con el mono mal cordado a la carrera.

