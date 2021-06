El francés tuvo un problema con la cremallera de su mono a falta de cinco vueltas para el final del Gran Premio de Catalunya, cuando el piloto lo abrió parcialmente para desprenderse del protector pectoral, debido a que le estaba importunando. La velocidad a la que circulaba provocó que la pieza de cuero se abriera completamente, dejando el torso del piloto desnudo. De esta guisa, Fabio Quartararo acabó la carrera.

En un comunicado oficial, el Panel de Comisarios de la FIM anunció, de acuerdo con el artículo 3.5.5 del reglamento de los grandes premios:

“Por conducir sin su traje de cuero correctamente abrochado y sin el protector de pecho requerido, se ha sancionado con una penalización de 3 segundos aplicada a los resultados de la carrera del Gran Premi Monster de Catalunya MotoGP”.

Quartararo acabó la carrera tercero, pero antes de acabar la última vuelta los comisarios ya comunicaron una sanción de tres segundos por saltarse una chicane sin ceder la posición, lo que provocó que perdiera la tercera posición en beneficio de Jack Miller, que subió al podido.

Con esta nueva sanción de otros tres segundos, El Diablo se cae hasta la sexta plaza, en beneficio de Joan Mir y Maverick Viñales, que ascienden a cuarto y quinto, respectivamente.

A partir del anuncio de la sanción, Yamaha tiene una hora para presentar una apelación a dicha sanción, y la obligación de presentar un depósito de 1.320 euros.

Quartararo se lamentó en redes sociales

El corredor se quejó en sus redes sociales de la actitud de "alguna gente".

"Felicidades a toda la gente que va a reclamar otra sanción. No puse a nadie en peligro, y ya era difícil para mí pilotar. Pero es genial ver la verdadera cara de la gente y de algunas personas. Solo quiero agradecer a toda la gente que me apoya y me ayuda en los momentos difíciles. Nos vemos en la siguiente", escribió el francés.

Las fotos de la carrera de MotoGP del GP de Catalunya 2021

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT después de la caída 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 3 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team líder al inicio 6 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 13 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 17 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 20 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team MotoGP 21 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 22 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team MotoGP 23 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 25 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 26 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 33 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 35 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing MotoGP 36 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing MotoGP 39 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images