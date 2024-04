Rins, condenado en la carrera de Austin por un "gran error" con la Yamaha

Había muchos ojos puestos en Alex Rins en el pasado Gran Premio de las Américas de MotoGP. El español llegaba a una pista en la que, después de Marc Márquez, es el piloto con más victorias, con cuatro: dos en la categoría reina (con Suzuki en 2019 y con Honda en 2023, la única de la marca ese año), una en Moto2 (en 2016) y una en Moto3 (en 2013, primera edición de esta cita).

Así pues, había expectación sobre si el barcelonés sería capaz de llevar la Yamaha a un punto en el que, sobre el papel, no le tocaba estar, y más viendo que Fabio Quartararo consiguió uno de sus podios de la pasada campaña en el trazado estadounidense. Sin embargo, este año, la M1 se dio de bruces con la realidad: mientras que Portimao enmascaró las deficiencias mecánicas, el COTA las sacó a relucir, por lo que la casa de Iwata se planteó el fin de semana para aprender.

Tanto Fabio Quartararo como Alex Rins se dedicaron a probar diferentes reglajes a lo largo del gran premio, cambiando de setting de sesión a sesión, ya que es lo único que la marca nipona puede hacer por el momento hasta que empiecen a llegar mejoras, previstas algunas para Jerez, en menos de dos semanas.

Con este planteamiento, el catalán saldó la ronda con una 15ª posición en parrilla, un 16º puesto en la carrera al sprint y una caída el domingo, mediada la carrera larga. En la prueba corta del sábado, ya se vio lastrado desde los primeros metros, al irse largo y quedarse muy rezagado.

"En la segunda curva, me fui largo con otros pilotos y me encontré el último. Intenté rodar solo y ganar posiciones, hice algunos adelantamientos", empezó explicando Rins, que no se encontraba cómodo con la parte delantera de la moto, lo que le hizo empezar a dudar, más allá de los reglajes. "Seguimos teniendo problemas en la segunda parte de la carrera [sprint]. En las últimas cuatro vueltas no sentí suficiente apoyo delante, y empezamos a decirnos que no venía de los reglajes, puede que venga del motor o de otra cosa".

Y así afrontó la carrera principal del domingo, continuando con las pruebas de reglajes, que en este caso no resultaron satisfactorias. A pesar de su buena salida, en la que se colocó octavo, pronto empezó a caer posiciones, sufriendo bastante a la hora de girar. Antes del ecuador de la carrera ya estaba 19º, puesto en el que se fue al suelo. El #42 explicó que se trató de un "gran error" de setting.

"La salida ha sido bastante buena. He ganado ocho posiciones en la primera vuelta, pero después...", empezó analizando tras la carrera. "En el Warm Up probamos una moto completamente diferente, para saber si era el camino a seguir. El entrenamiento solo dura diez minutos, son cuatro vueltas, y no noté una gran diferencia en comparación al sábado".

"[El cambio] fue tal vez un poco mejor a la hora de soltar los frenos en las curvas lentas, donde estábamos sufriendo el sábado, así que decidimos mantener la configuración para la carrera y, sinceramente, fue un gran error. Porque, por lo general nuestra moto es bastante pesada en los cambios de dirección, pero fue peor con esta configuración, era aún más pesada", detalló.

"Lo perdí todo en los cambios de dirección. Solo hizo falta un pequeño error en la curva 16, puede que pasara por encima de un pequeño bache con un poco más de presión en los frenos, y perdí la parte delantera. "

A pesar de que tuviera que abandonar en un gran premio que venía de ganar el año pasado, Rins confirmó que se tomó el fin de semana con filosofía, tras la decepción inicial de que no estaba para repetir resultado: "Fue frustrante el viernes, como piloto, cuando comprendí que iba a ser difícil. Debíamos aceptar lo que teníamos y lo que estábamos haciendo. Se convirtió en algo diferente".