Eprix de Shanghai de Fórmula E 2 - histórica victoria de Di Grassi en la última vuelta

El Circuito Internacional de Shanghai acogió este domingo la decimosegunda ronda del campeonato 2026 de Fórmula E, la segunda del fin de semana, y después de la victoria de Pascal Wehrlein con Porsche el sábado, descubre aquí cómo fue toda la jornada del domingo al completo, disputada en la madrugada española. Además, apunta cómo queda el campeonato, con cambio de líder.

Carrera 2 de la Fórmula E en Shanghai - Di Grassi se impone al final en un triunfo histórico

Con una gran remontada y por supuesto, una pizca de suerte, Lucas di Grassi logró una victoria en la segunda carrera de este fin de semana del ePrix de Shanghai que le deja como piloto de mayor edad en ganar y también en subir al podio en la categoría eléctrica, a sus 41 años y 328 días. Aunque todavía quedan dos rondas más (en Tokio y Londres), esta podría ser la despedida perfecta para un histórico de la Fórmula E, que anunció que tras acabar este curso colgará los guantes y el casco.

Además, es la primera victoria de Lola-Yamaha en Fórmula E.

El segundo ePrix de Shanghai estuvo lleno de giros de guión y acción, y hasta la última vuelta cada posición estuvo en el aire. Esta vez la lluvia llegó antes de la salida, y Dirección de Carrera se vio obligada a mandar a pista el Safety Car para completar tres vueltas de comprobación,antes de dejar los coches alineados en la parrilla para la tradicional salida parada.

Allí no estaba el líder del mundial Mitch Evans, que se quedó en los boxes de Jaguar con los técnicos intentando solucionar un problema que hacía al neozelandés perder la primera plaza en el campeonato.

Así había sido el sábado: Fórmula E Eprix de Shanghai de Fórmula E 1 - Wehrlein se impone sobre seco y sobre mojado

En la salida, el poleman Felipe Drugovich intentó mantener el liderato, pero muy pronto los Porsche de Pascal Wehrlein y Nico Muller pasaron por delante, superando al Andretti-Porsche del brasileño, que también se encontró por detrás a su compañero de equipo Jake Dennis.

La carrera, disputada sobre una pista que se iba secando, tuvo estrategias diferentes: por un lado los que intentaron escaparse de inmediato, como los citados, aprovechando enseguida el primero de los dos Attack Mode; por otro, quienes prefirieron esperar ahorrando energía, para después intentar jugárselo todo al final sobre un asfalto que iba mejorando.

Las posiciones, por tanto, cambiaron a menudo, entre quienes intentaban gestionar delante - como las dos parejas de Porsche y Andretti - y los que remontaban desde la parte trasera, en particular los Envision Racing de Joel Eriksson y Sebastien Buemi, que empezaron a ver a los de delante.

El sueco, incluso, lanzó el ataque ganador a un puñado de vueltas del final contra un Wehrlein que ya estaba corto de energía y neumáticos, acosado también por el Citroën de Jean-Éric Vergne y por Di Grassi. Pero en la vuelta 24 de 27 se produjo el episodio clave que decidió muchas posiciones de la carrera.

A la salida de la última chicane, Zane Maloney tuvo que aparcar su Lola-Yamaha al borde de la pista por la rotura de la rueda trasera derecha y el Full Course Yellow decretado por Dirección de Carrera dejó sin opciones a Wehrlein, Eriksson, Vergne y Drugovich entre los de delante, puesto que habían activado el Attack Mode, algo que en cambio Di Grassi pudo aprovechar al máximo en los tres últimos giros.

El brasileño estuvo brillantísimo aprovechando sus 50 kW de potencia extra y la tracción a las cuatro ruedas tras el FCY para primero acercarse a los dos pilotos que iban delante y luego pasar a Eriksson en la horquilla en la penúltima vuelta y luego al piloto de Citroën Vergne en la curva 1 de la última vuelta, con enorme emoción para los hombres de Lola-Yamaha y la incógnita final de la investigación sobre él y Vergne por presuntos adelantamientos efectuados bajo régimen de banderas amarillas, que mantuvieron a todos con el aliento contenido en el retropodio.

Wehrlein, en cambio, no logró mantener el contacto con el grupito de cabeza y terminó cuarto a nada menos que 11 segundos del ganador, pero con la satisfacción de convertirse en el nuevo líder del campeonato. En el Top5 terminó un Buemi bastante molesto por no haber logrado aprovechar más la ventaja estratégica de los Attack Mode con un coche poco estable.

Drugovich acabó sexto por delante de un igualmente decepcionado Müller; una parada efectuada bajo el FCY para cambiar neumáticos permitió a Oliver Rowland remontar hasta la octava posición, dejando detrás al DS-Penske de Taylor Barnard y al Cupra de un Dan Ticktum obligado a remontar desde el fondo tras una salida a la hierba en la cuarta vuelta que le había hecho caer en el orden, también acabando bajo investigación por saltarse una chicane al final.

La maniobra del británico dejó fuera de los puntos a Maximilian Günther con el segundo DS-Penske, así como a Pepe Martì al volante del otro Cupra, mientras se hunden Dennis y António Félix Da Costa con el único Jaguar superviviente.

También se quedaron sin puntos el Citroën de Nick Cassidy, los Mahindra de Edoardo Mortara y Nyck De Vries, y Norman Nato, que metió su Nissan entre estos dos últimos.

Resultados de la carrera 2 de la Fórmula E en Shanghai

Así queda el mundial de Fórmula E tras Shanghai

El sábado perfecto de Wehrlein, así como su cuarto puesto y sobre todo la mala suerte de un Evans que iba primero pero que no pudo disputar la carrera, provocó un cambio de líder cuando quedan dos rondas dobles (es decir, cuatro carreras en total) para terminar el mundial.

Pos Piloto Puntos 1 Pascal Wehrlein 141 2 Mitch Evans 132 3 Oliver Rowland 114 4 António Félix da Costa 111 5 Jake Dennis 109 6 Edoardo Mortara 103 7 Nico Müller 96 8 Sébastien Buemi 75 9 Nick Cassidy 71 10 Nyck de Vries 69 11 Felipe Drugovich 65 12 Pepe Martí 58

Clasificación del domingo del ePrix de Shanghai de Fórmula E 2026

Solo una hora y media después de la última sesión de libres, los pilotos salieron a la pista para disputar la clasificación de Shanghai, que acabaría con la primera pole en la categoría para Felipe Drugovich, que se impuso en la final al DS de Talyor Barnard por casi medio segundo.

La primera sorpresa había llegado en la fase de grupos, cuando en el Grupo A, que lideró Nico Muller por delante de Barnard, de Pepe Martí (primera vez que se colaba en los Duelos) y del vigente campeón Oliver Rowland, quedaron eliminados ambos Jaguar, dejando al líder del mundial Mitch Evans en situación complicada (aunque luego no podría participar en la carrera).

En Cuartos de Final, Barnard ganó a Pepe Martí en el duelo entre los dos pilotos más jóvenes de la parrilla, aunque para el español esa seguía siendo su mejor posición de inicio en el curso. Rowland dio cuenta de Muller, Drugovich de un Nato que había sido segundo en el Grupo B, y Wehrlein, candidato al título y líder del Grupo B, derrotó a Mortara.

En Semifinales, en un duelo británico, se impuso Barnard a Rowland (que por cierto, Rowland es su mentor, así que el alumno ganó al maestro). Y en una batalla propulsada por Porsche, Drugovich se ganó una plaza en la final sobre Wehrlein.

Resultados de la clasificación del ePrix de Shanghai 2 de Fórmula E

Libres 3 (o FP1 del domingo) de la Fórmula E en Shanghai

Los Libres 3 o la FP1 del domingo fueron los últimos del fin de semana, y se celebraron en la madrugada del domingo, de 00:00h a 00:30h (hora española).

Taylor Barnard puso a DS al frente sobre un Wehrlein que seguía en buena forma después de su pole y victoria el sábado.

Resultados de la FP3 de la Fórmula E en Shanghai