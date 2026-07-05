DS Penske baila bajo la lluvia en Shanghai

Para esta segunda carrera del fin de semana, la meteorología se mostró aún más complicada que la víspera. Tras una noche de tormenta, la lluvia se instaló de forma persistente, y a las 6:00 de la mañana (hora local) un tiempo gris y precipitaciones intensas constituían el escenario de la tercera sesión de entrenamientos del fin de semana.

Los equipos y los pilotos mostraban signos de cansancio, ya que a este tiempo desapacible se sumaba un calor húmedo que pasaba factura al cuerpo. Los equipos, de hecho, se habían provisto de pequeños ventiladores portátiles y de hielo para intentar refrescar los monoplazas, pero también a los pilotos. A las puertas de los garajes, estos últimos inspeccionaban la superficie de la pista, y en DS Penske, Maximilian Günther conversaba largo y tendido con su ingeniero antes de cerrarse el mono y acomodarse al volante de su DS E-Tense FE25.

Con mal tiempo o no, los pilotos solo tenían 30 minutos para encontrar el set-up adecuado para la lluvia, y en cuanto el semáforo del pitlane se puso en verde la pista se llenó. Las estelas de agua en la parte trasera de los monoplazas dificultaban la visibilidad y la prudencia sigue siendo obligada. Los pilotos probaron los límites y se encontraron charcos más o menos importantes según las zonas del circuito. Evidentemente, fue un ejercicio muy difícil el que cada uno debía llevar a cabo a primera hora de la mañana, y ahí es la experiencia de cada equipo la que permite marcar la diferencia.

Durante esa sesión, los dos DS Penske alternaron posiciones sin salir del top 10. El paquete "full wet", que adapta los reglajes de los coches al precario agarre de la pista, parecía funcionar. Maximilian Günther y Taylor Barnard ocuparon la primera y la séptima plaza de esa sesión ampliamente pasada por agua.

Clasificación bajo alta tensión

Une fan de DS Penske Photo de: DPPI

Solo 1h30 después de la sesión de entrenamientos, los monoplazas volvían a la pista para la clasificación. Ya no llovía, pero el asfalto seguía húmedo. Los dos pilotos de DS Penske estuvieron juntos en el primer grupo, lo que reducía a la mitad sus posibilidades de pasar a cuartos de final. Taylor Barnard, que mostró un ritmo rápido desde el inicio de la jornada, marcó el segundo tiempo de la ronda; Max Günther se clasificó sexto.

Fue por tanto el piloto británico quien se metía en el cuadro final, y se enfrentó en su primer duelo a Pépé Marti (CUPRA Kiro, motor Porsche). En una pista que se estaba secando pero aún empapada en algunas zonas, Taylor Barnard mostró cierto brillo y ganó el duelo.

En semifinales, se enfrentó al francés Norman Nato, a bordo de su Nissan. Taylor Barnard salía primero, bajo la atenta mirada de Jay Penske, el propietario de Penske Autosport, el socio de DS Automobiles. La tensión es palpable porque hay una plaza en la final en juego, pero el talento de Barnard le permitió cruzar la línea de meta con medio segundo de ventaja.

En la final, el piloto de DS Penske se encontró con el Andretti (motor Porsche) de Felipe Drugovich, que se mostró muy confiado ante ese último duelo. Para los dos jóvenes pilotos, era el momento de darlo todo, para lograr, uno u otro, una primera pole position esta temporada. Pero Taylor Barnard cometió un pequeñísimo error que le costó muy caro, y se vio obligado a salir desde la segunda posición en la parrilla de salida. Su compañero de equipo ocupó, por su parte, la 11ª posición.

Estrategias múltiples

Maximilian Günther, DS Penske Photo de: DPPI

Llovía de vez en cuando, había viento, y dirección de carrera declaró la pista en "wet track" (pista húmeda), lo que quiere decir que varias vueltas se hicieron detrás del coche de seguridad antes de que se diera la salida. Aunque la carrera pasó a tener una vuelta menos (27 en total) que la víspera, eso indicaba que la estrategia energética iba a ser menos un quebradero de cabeza.

Los pilotos tenían esta vez dos modos Attack a disposición (para un total de ocho minutos), y no había parada Pitboost obligatoria. Al tener que apostar por la meteorología (lluvia o pista que se seca), cada equipo eligió el set-up que le parecía más prometedor. En DS Penske, mientras Taylor Barnard perdía tres posiciones en las primeras curvas para ir a buscar un primer Modo Ataque, Max Günther ganaba dos lugares y desplazaba su estrategia.

Audaz, Barnard tomó el liderato de la carrera y luego volvió a la quinta posición, detrás de los cuatro monoplazas propulsados por Porsche. El plan de carrera se desarrollaba con normalidad, pero la avería de un Lola Yamaha iba a desencadenar un procedimiento de Full Course Yellow. Se añadía una vuelta, se barajaron de nuevo las cartas, y las estrategias no podían aplicarse como estaba previsto.

Con numerosos pilotos disponiendo aún de dos o cuatro minutos de Attack Mode a pocas vueltas del final, el orden establecido se vio alterado. Taylor Barnard se embolsó los puntos de la novena plaza, y Max Günther cruzó la línea de meta justo dos puestos por detrás.

La próxima cita del campeonato del mundo de Formula E se disputará los días 25 y 26 de julio en Tokio (Japón).