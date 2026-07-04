Eprix de Shanghai de Fórmula E 1 - Wehrlein se impone sobre seco y sobre mojado

El Mundial 2026 de Fórmula E afronta este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghai la primera mitad de su decisivo doblete chino, correspondiente a la 12ª ronda de la temporada 2026. Tras los cambios de horario provocados por la previsión de fuertes lluvias, la categoría eléctrica disputará una sesión de libres, la clasificación y la primera carrera del fin de semana.

Mira aquí los resultados, resúmenes de cada sesión y cómo ha quedado el sábado. Luego, el domingo, mismo programa, con la clasificación a las 02:00h de España (08:00h locales) y la carrera a las 06:05h de España, 12:05h locales.

Carrera 1 de la Fórmula E en Shanghai - Wehrlein domina en todas las condiciones

La primera carrera del ePrix de Shanghai se disputó este sábado a las 06:05h (hora española). Además de la gestión de energía y del uso obligatorio del Attack Mode, esta prueba contó con Pit Boost, la parada obligatoria para recargar la batería, un elemento estratégico que solo está presente en determinadas carreras de la temporada.

Pascal Wehrlein fue la estrella indiscutible del primer día de la Fórmula E en Shanghai, donde triunfó en el primer ePrix del fin de semana chino liderando prácticamente las 30 vueltas.

Tras una excelente salida desde la pole position, el piloto de Porsche mantuvo el liderato durante la primera mitad de la carrera, cediendo brevemente el liderato ante Jake Dennis, antes de optar por entrar en boxes en la vuelta 16 y volver como líder una vez que todos los demás habían realizado sus paradas en boxes.

Ahí ocurrió lo inesperado (realmente no), ya que la tan esperada lluvia que había obligado a los organizadores a modificar los horarios y que ya había comenzado a caer en la vuelta 5, empezó a intensificarse, por lo que la Dirección de Carrera optó por sacar el Coche de Seguridad a la pista por motivos de seguridad en la vuelta 19, cortando efectivamente el ritmo a aquellos que habían comenzado a usar los Modos de Ataque.

Entre ellos, Edoardo Mortara, que ascendió hasta la tercera posición, pero también Pepe Martí, Dan Ticktum y Nick Cassidy, estos dos últimos intentando regresar a boxes para cambiar neumáticos.

El coche de seguridad dio luz verde en la vuelta 22 (sumando 1 al total de la carrera) y fue entonces cuando Wehrlein activó inmediatamente el Modo Ataque para intentar una escapada, dejando atrás a António Félix Da Costa, quien no pudo alcanzarlo y tuvo que conformarse con el segundo puesto a 1.6 segundos.

Detrás del piloto portugués de Jaguar, llegaron los Andretti-Porsche de Dennis, que completó el podio, y Drugovich, quien logró mantener una distancia prudencial con el muy dinámico Nyck De Vries, que al volante de su Mahindra protagonizó una fantástica remontada desde la última posición hasta los cinco primeros puestos.

Jean-Éric Vergne, por otro lado, se quedó con un sabor amargo. Había estado luchando por los cinco primeros puestos con su Citroën, pero se vio envuelto en las batallas de la zona media en la segunda mitad de la carrera, también debido a un toque con Mortara que lo desestabilizó y le hizo perder contacto con el grupo de cabeza. Cruzó la meta en sexta posición, superando al excelente Joel Eriksson, que se recuperaba con su Envision.

Mitch Evans también tiene motivos para quejarse tras una carrera en la que comenzó cerca de la cabeza y luego cayó hasta un incómodo octavo puesto; el piloto de Jaguar Racing sigue siendo el líder del campeonato, pero Wehrlein le sigue de cerca, ahora a tres puntos de distancia.

Despuçés terminaron Maximilian Günther coj el DS-Penske y el ya mencionado Mortara, que finalmente cayó al décimo puesto; el piloto de Mahindra será investigado posteriormente tras la carrera por el toque con Vergne.

También fue una carrera difícil para el otro piloto de Porsche, Nico Müller, que no pudo pasar del 11º puesto, mientras que Zane Maloney, en el primer Lola-Yamaha, fue 12º, tras haber tenido que cumplir una penalización de 10 segundos de stop and go al inicio de la carrera por cambiar la caja de cambios, algo que Norman Nato también tuvo que cumplir, lamentablemente último con su Nissan.

El compañero de equipo de este último, Oliver Rowland, ocupó solo el puesto 14º, entre los Cupras de Ticktum y Martì (15º), Taylor Barnard (DS-Penske), Sébastien Buemi (Envision), Lucas Di Grassi (Lola-Yamaha) y el Citroën de Nick Cassidy, también sin puntos.

Resultados de la carrera 1 de la Fórmula E en Shanghai

Foto de: DPPI

Clasificación del primer ePrix de Shanghai de Fórmula E

La clasificación del primer ePrix de Shanghai comenzó el sábado a las 02:00h (hora española). Pascal Wehrlein sumó la pole position, colocándose así tercero en el campeonato (luego sería segundo tras ganar la carrera), tras batir en la final al líder del mundial, Mitch Evans, por dos décimas. Los ahora dos favoritos al título habían liderado sus respectivos grupos, Evans el A y Wehrlein el B, para acceder sin problemas a los duelos.

En Cuartos de Final, Jake Dennis había batido por dos décimas a Sébastien Buemi, Evans batió a Jean-Eric Vergne por más de tres décimas, Max Gunther ganó a Antonio Félix da Costa en una vuelta donde ambos cometieron errores, y Wehrlein dio cuenta de Dan Ticktum.

En la primera Semifinal se encontraron Dennis y Evans, pero pese a que Dennis marcó el que hasta ese momento era el mejor tiempo del día, Evans bajó esa marca más de una décima para pasar a la final. La segunda 'semi', fue un duelo alemán entre Gunther y Wehrlein, que se impuso.

Resultados de la clasificación del primer ePrix de Shanghai

Libres 1 de la Fórmula E en Shanghai

La primera sesión de entrenamientos libres del ePrix de Shanghai estuvo marcada por la lluvia, que obligó a interrumpir los programas de trabajo de la mayoría de equipos y dejó muy poca actividad en pista durante buena parte de los 40 minutos. En esas complicadas condiciones, Pascal Wehrlein fue el más rápido con Porsche gracias a un 1:09.259, por delante de Jean-Eric Vergne y de su compañero Nico Muller, mientras que Nick Cassidy y Edoardo Mortara completaron las cinco primeras posiciones.

La lluvia arreció a mitad de la sesión y muchos pilotos optaron por regresar a boxes hasta que el asfalto mejoró ligeramente en los últimos diez minutos. Sin embargo, nadie pudo rebajar el registro de Wehrlein. El español Pepe Martí terminó 17º con CUPRA KIRO, justo por detrás del ganador de Sanya, Jake Dennis, en una toma de contacto poco representativa antes de unos Libres 2 que serán clave para preparar la clasificación y la primera carrera del fin de semana.

Resultados de los Libres 1 de la Fórmula E en Shanghai

Libres 2 de la Fórmula E en Shanghai

Los Libres 2 del primer ePrix de Shanghai se disputaron en la madrugada del sábado, de 00:00h a 00:30h (hora española), apenas unas horas antes de la clasificación.

Lideró Edoardo Mortara con el Mahindra por delante de Antonio Felix da Costa y de Jake Dennis, con los tres pilotos separados por solo 49 milésimas, es decir, 0.049s, sobre una pista parcialmente mojada donde nadie quiso correr excesivos riesgos.

Resultados de los Libres 2 de la Fórmula E en Shanghai

Así queda el campeonato de Fórmula E tras la carrera 1 de Shanghai

La lucha por el título llega muy abierta a Shanghai. Mitch Evans continúa como líder del Mundial con 128 puntos, aunque Oliver Rowland (109), Edoardo Mortara (103) y Pascal Wehrlein (101) siguen al acecho. Más atrás aparecen Jake Dennis (94), António Félix da Costa (92) y Nico Müller (89), mientras que el español Pepe Martí afronta la ronda doble tras lograr su mejor resultado en Fórmula E con el segundo puesto en Sanya.

Pos Piloto Puntos 1 Mitch Evans 132 2 Pascal Wehrlein 129 3 António Félix da Costa 111 4 Jake Dennis 109 5 Oliver Rowland 109 6 Edoardo Mortara 103 7 Nico Müller 90 8 Nick Cassidy 71 9 Nyck de Vries 69 10 Sébastien Buemi 65 11 Pepe Martí 58

Todos los horarios: Fórmula E La Fórmula E cambia el horario del ePrix de Shanghai por el mal tiempo