Fórmula E en Sanya - Resumen y resultados - Mortara manda en la FP1; Martí 14º

La Fórmula E disputa este fin de semana el E-Prix de Sanya 2026, correspondiente a la undécima ronda de la temporada y la primera parada de la gira asiática del campeonato. En este artículo podrás consultar los resultados de cada sesión, los resúmenes de los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, además de los horarios del fin de semana y la situación del Mundial de Fórmula E, que llega a China con Mitch Evans como líder de la general.

Siete años después de su última visita, la categoría eléctrica regresa al circuito urbano de Sanya para afrontar una cita marcada por las altas temperaturas y la humedad, factores que podrían tener un papel clave tanto en el rendimiento de los pilotos como en la gestión de la energía. Vuelve siempre que quieras, porque iremos actualizando este directo con los resultados y resúmenes de todas las sesiones del fin de semana.

Resumen de los Libres 1 de Fórmula E en Sanya

Edoardo Mortara empezó mandando en el E-Prix de Sanya de Fórmula E 2026, en una FP1 marcada por el calor, la humedad y la adaptación de la parrilla a un circuito al que la categoría no regresaba desde hacía siete años. El piloto de Mahindra fue el más rápido con un 1:05.616, por delante de Jake Dennis y de su compañero Nyck de Vries, confirmando el buen arranque del equipo indio en una sesión muy igualada, con 17 pilotos separados por menos de un segundo.

La sesión también dejó varios sustos, con salidas de pista de Pepe Martí, Norman Nato y António Félix da Costa, además de una bandera roja provocada por Sebastien Buemi al quedarse parado en pista. Martí terminó 14º con el CUPRA KIRO, a ocho décimas del mejor tiempo y cerca de su compañero Dan Ticktum, aunque el español afrontará el fin de semana condicionado por una sanción de cinco posiciones en parrilla tras su incidente con Nick Cassidy en Mónaco.

Resultados de los Libres 1 de Fórmula E en Sanya

Carrera de Fórmula E en Sanya

La carrera del E-Prix de Sanya de Fórmula E 2026 será el sábado a las 09:05h en España. Será la sesión decisiva del fin de semana y pondrá a prueba tanto a los pilotos como a los coches en unas condiciones extremas de calor y humedad, con especial atención a la gestión de energía, la temperatura de las baterías y el uso del Attack Mode.

Resultados de la carrera de Fórmula E en Sanya

Por disputarse

Clasificación de Fórmula E en Sanya

La clasificación de Fórmula E en Sanya será el sábado a las 04:40h en España. Primero se disputará la fase de grupos, con la parrilla dividida en dos grupos, y después llegarán los duelos eliminatorios que decidirán el poleman. El autor de la pole position sumará tres puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de Fórmula E en Sanya

Por disputarse

Libres 2 de Fórmula E en Sanya

Los Libres 2 del E-Prix de Sanya se disputarán el sábado a las 02:30h en España. Será la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación y una referencia importante para comprobar el ritmo de los equipos en un circuito exigente, con altas temperaturas y poco margen de error junto a los muros.

Resultados de los Libres 2 de Fórmula E en Sanya

Por disputarse

Así está el campeonato de Fórmula E antes del E-Prix de Sanya

Mitch Evans llega a Sanya como líder del campeonato de Fórmula E con 128 puntos, 19 más que Oliver Rowland, vigente campeón, mientras que Edoardo Mortara es tercero con 103 puntos tras un inicio de fin de semana prometedor con Mahindra.

(Haz click aquí para ver la clasificación completa del Mundial de Fórmula E)