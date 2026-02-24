Mahindra ya tiene fecha para probar, tarde, su Gen4 de la Fórmula E

Mahindra pondrá en pista el motor de su coche Gen4 de la Fórmula E por primera vez en mayo, aproximadamente seis meses después de que los equipos rivales en la categoría ya hayan comenzado las pruebas para la próxima era de la categoría eléctrica.

El fabricante indio no se comprometió oficialmente con la era Gen4 hasta noviembre del año pasado, mucho después de que hubiera pasado la fecha límite de inscripción original. Sin embargo, entre bastidores ya había estado llevando a cabo los primeros trabajos de desarrollo, y el progreso se aceleró una vez que la junta directiva de la empresa con sede en Bombay concedió la aprobación definitiva.

El primer test completo del coche, con el paquete Gen4 completo en lugar de un motor híbrido o de prueba, está previsto para finales de primavera. "Nuestro objetivo es mayo. Podríamos haberlo hecho en abril, pero preferimos seguir evaluando algunas opciones antes", declaró el director del equipo Mahindra, Frederic Bertrand, a Motorsport.com. "Pondremos a prueba el coche progresivamente en bancos de pruebas, pieza por pieza, y luego lo pondremos a prueba en su totalidad en mayo".

Los otros cinco fabricantes de la Fórmula E — , Jaguar, Stellantis, Porsche, Lola-Yamaha y Nissan — ya han completado dos test con sus sistemas de propulsión Gen4. La primera prueba tuvo lugar en Monteblanco, en noviembre, y los fabricantes acumularon más kilómetros en Almería. Sin embargo, cabe señalar que no todos los fabricantes han podido probar el paquete completo para 2026-27, y muchos han tenido que recurrir a una versión híbrida del Gen3 Evo y el Gen4.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing Foto: Jed Leicester / LAT Images a través de Getty Images

Bertrand admitió que el ajustado calendario de desarrollo deja a Mahindra poco margen de error en sus decisiones de diseño: "Oficialmente, nos pusimos en marcha un poco tarde, pero seguíamos trabajando en este proyecto en segundo plano. Ahora, sin duda, estamos a toda velocidad".

"El reto es, sin duda, el tiempo, porque los demás han empezado un poco antes que nosotros y tienen un poco más de datos. Pero creo que nos hemos recuperado en ese aspecto. El gran reto ahora es asegurarnos de que tomamos las decisiones correctas. Invertimos el dinero en lo que realmente importa para sacar el máximo rendimiento al presupuesto que tenemos. Y lo último es asegurarnos de que lo hacemos bien a la primera. Eso significa que no nos podemos permitir cometer un gran error en un desarrollo o en un concepto".

"Preferimos llevar a cabo una fase más conceptual ahora mismo antes de pasar a la producción de piezas, para poder evaluar adecuadamente los diferentes conceptos. Cuando esos conceptos se evalúan adecuadamente, elegimos uno y ese tiene que ser el correcto. El reto es asegurarnos de hacerlo bien a la primera. Lo conseguimos con el Gen3.5, por lo que tenemos un buen nivel de confianza".

Frederic Bertrand, director ejecutivo de Mahindra Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

Mahindra había comenzado a reunir a proveedores, contratistas y socios técnicos para asegurarse de poder actuar con rapidez una vez que se diera luz verde: "A todos ellos les gustó nuestra forma de abordar la era 3.5 y están contentos con los resultados", explicó Bertrand. "Así que empezaron a confiar en nuestra forma de trabajar y en la filosofía que hay detrás".

"Todos aceptaron su parte del riesgo sin tener necesariamente en mente el retorno inmediato de la inversión. No teníamos mucho presupuesto, pero contábamos con algunas personas y pudimos poner en común nuestras ideas, lo cual no costó nada. Por eso empezamos tarde, [pero] no vamos retrasados".

La era Gen4 de la Fórmula E está prevista que comience en diciembre de 2026.