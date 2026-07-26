Fórmula E en Tokio 2 - Resumen y resultados - Mortara conquista la pole y Martí saldrá 9º

Tras un sábado emocionante con el E-Prix de Tokio I, este domingo se disputa el E-Prix de Tokio II, que es la antepenúltima prueba de la temporada 2026 del campeonato del mundo de la Fórmula E, antes de viajar a Londres para un último doblete. Consulta los resultados, resúmenes y horarios de todas las sesiones.

Resumen de la clasificación 2 del ePrix de Tokio 2026 de FE

La clasificación de Fórmula E fue la sesión más madrugadora del domingo. Se llevó a cabo con el ya formato habitual con una fase de grupos, en la que los pilotos quedan divididos en dos grupos y los más rápidos avanzan a los duelos eliminatorios, hasta que se decide la pole position y los tres puntos que otorga el campeonato en un cara a cara.

La fase de grupos volvió a demostrar lo impredecible que puede ser la Fórmula E. Nissan pasó de quedarse sin representación en los duelos del sábado a clasificar a sus dos pilotos, Norman Nato y Oliver Rowland, mientras que varios aspirantes al título y protagonistas del día anterior se quedaron fuera. Entre los eliminados destacaron Jean-Éric Vergne, Jake Dennis, Nick Cassidy y Pascal Wehrlein, que se quedó fuera por apenas siete centésimas, además de Nico Müller, Sébastien Buemi, Joel Eriksson, Felipe Drugovich, Pepe Martí, Maximilian Günther, Zane Maloney y Lucas di Grassi.

En los cuartos de final, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa, Taylor Barnard y Dan Ticktum se ganaron un puesto entre los cuatro mejores. El momento más llamativo lo protagonizó Oliver Rowland, que perdió sus opciones de avanzar tras irse largo en la primera curva al pisar una zona aún húmeda por la lluvia de la mañana.

Las semifinales enfrentaron a Mortara con Ticktum y a Da Costa con Barnard. El piloto de Mahindra se impuso al británico, que incluso llegó a tocar el muro a la salida de la última curva, mientras que Da Costa superó a Barnard para verse las caras con Mortara en la lucha por la pole.

Ya en la final, Mortara fue el más rápido y derrotó a Da Costa para lograr su primera pole de la temporada. Un resultado de enorme importancia para el piloto suizo y Mahindra, ya que le brinda una gran oportunidad para recortar distancias en la clasificación del general del mundial antes de la cita decisiva de Londres.

Resultados de la clasificación 2 del ePrix de Tokio 2026 de FE

Resumen de la Carrera 2 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E

La carrera del E-Prix de Tokio II se disputa hoy domingo a las 13:05 en hora española. Los pilotos deberán gestionar la energía disponible, utilizar el Attack Mode obligatorio y completar las vueltas adicionales que determine la FIA por neutralizaciones o interrupciones de la prueba.

El ganador sumará 25 puntos, el segundo 18, el tercero 15, el cuarto 12, el quinto 10, el sexto 8, el séptimo 6, el octavo 4, el noveno 2 y el décimo 1. Además, el autor de la pole position, Mortara, ya recibió tres puntos extra.

Resultados de la carrera 2 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E

Por disputarse

Así está el campeonato de Fórmula E antes del ePrix de Tokio II

Mitch Evans lidera el campeonato con 144 puntos, lo que le da una ventaja de solo tres unidades sobre Pascal Wehrlein, 14 sobre Jack Dennis y 24 sobre Oliver Rowland, lo que demuestra lo igualada que está a lucha por el título a falta de tres carreras.

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