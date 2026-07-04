DS Penske, en ritmo en Shanghai

Hasta este sábado por la tarde lluvioso, Shanghai era sinónimo de victoria e incluso de doblete para DS Penske, ya que los dos DS E-Tense FE25, con Maximilian Gunther al frente, habían vencido en la primera de las dos carreras de 2025.

Pero las temporadas cambian y no se parecen, y la escudería franco-estadounidense tuvo menos fortuna en esta primera manga de la edición 2026. Aunque con una similitud en el aspecto meteorológico: las tormentas amenazantes, que llevaron una vez más a los organizadores a modificar los horarios de la jornada de carrera.

La sesión del viernes por la tarde se desarrolló, no obstante, en seco, con los pilotos trabajando en diferentes set-ups de cara a una carrera potencialmente en mojado. "Siempre es mejor salir delante, pero las clasificaciones serán sobre todo importantes el domingo, en la carrera sin parada obligatoria para repostar", precisa Maximilian Günther, poleman aquí mismo en 2025. "En cambio, si está mojado habrá que clasificarse lo más adelante posible para tener una oportunidad de sumar muchos puntos".

Al término de una primera sesión de entrenamientos que sirvió mayoritariamente para probar configuraciones sin una búsqueda real de rendimiento, parece difícil sacar conclusiones fiables de la clasificación, porque algunos pilotos no activaron el modo 350 kW. Y cuando se observa la clasificación en 300 kW, la potencia de carrera, se aprecia, no obstante, que Taylor Barnard fue el más rápido de la sesión.

Un programa alterado por las previsiones meteorológicas

Taylor Barnard, DS penske Foto de: DPPI

Al día siguiente, desde las 6 de la mañana, todo el mundo en pista. Habida cuenta de las previsiones meteorológicas, dirección de carrera decidió adelantar todo el programa de la jornada. Los entrenamientos se acortaron 10 min (30 min en lugar de 40 min), la clasificación tuvo lugar desde las 8h (locales) y la carrera quedó programada a las 12h en lugar de a las 15h. El objetivo era intentar evitar las tormentas previstas desde el inicio de la tarde. Teniendo en cuenta la claridad de la atmósfera en ese inicio de jornada, se consigue. Pero el sol presente a primerísima hora de la mañana no tarda en velarse.

Para el primer grupo de clasificación, en el que participaba Taylor Barnard, la meteorología ya rozó los 30°C y el aire estaba cargado de humedad. "Está claro que, para el británico que soy, el calor y la humedad no son lo que más prefiero", sonríe el piloto de DS Penske, aunque estuvo por encima del resto en condiciones aún más difíciles dos semanas antes en Sanya. "Pero Shanghai es un circuito que me gusta, que he preparado bien en el simulador, y espero recoger el fruto de mi trabajo". Falto de grip en una pista lavada por las lluvias torrenciales de la noche, el piloto de DS Penske se quedará sin cuartos de final por solo 4 milésimas de segundo.

En el segundo grupo, Maximilian Günther lo dio todo al volante de su DS E-Tense FE25 y firmó el tercer tiempo, lo que le permitía acceder al cuadro final. El poleman de la primera carrera de 2025 acabaría clasificándose en 4ª posición en la parrilla de salida de 2026, mientras que Taylor Barnard saldría desde la 10ª plaza.

Una carrera llena de sorpresas

Maximilian Guenther, DS penske Foto de: DPPI

El circuito de Shanghai, en su configuración de Formula E, tiene 3,01 km de longitud y 12 curvas. Es un trazado rápido que no favorece demasiado la regeneración y que exige una sólida estrategia energética para luchar en las posiciones de cabeza. La zona de activación del modo Attack está situada a la salida de la horquilla y obliga a apartarse ampliamente de la trazada ideal.

El inicio de la carrera fue tranquilo, pero Taylor Barnard se vio obligado a pasar por boxes tras un pinchazo ya en las primeras vueltas. Maximilian Günther, por su parte, realizó una carrera inteligente y rodó en el top 5 durante más de la mitad de la prueba. La parada Pitboost, al igual que la estrategia ligada al modo Attack, volvieron a barajar las cartas antes de que la lluvia se uniera a la fiesta.

Así pues, es sobre una pista empapada y muy deslizante como terminó esta primera carrera del fin de semana, con el piloto alemán sumando los puntos de la 9ª plaza, mientras Taylor Barnard no logra entrar en el top 10 después de reincorporarse desde la última posición tras su pinchazo.

Este domingo tendrá lugar la segunda carrera del fin de semana, con una meteorología que se espera movida, en la que las estrategias y los set-ups serán la clave de una carrera lograda, esta vez sin parada pitboost y con dos Modos Ataque a disposición de los pilotos.