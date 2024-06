Zhou se propone como sustituto de Ocon en Alpine para la F1 2025

El mercado de fichajes para la temporada 2025 de Fórmula 1 se movió bastante durante la semana previa al Gran Premio de Canadá, ya que se anunció la salida de Esteban Ocon de Alpine cuando acabe el año y la renovación de Sergio Pérez por Red Bull para las próximas dos campañas. Aunque el mexicano cerró un asiento muy codiciado, el de Enstone no es una mala oportunidad para quienes se queden sin posibilidad, como podría ser el caso de Guanyu Zhou, puesto que él o Valtteri Bottas, si no es el caso de los dos, deberán dejar paso a Nico Hulkenberg.

En el momento en el que se le preguntó al chino sobre si estaría dispuesto a volver a la escudería francesa, en donde adquirió la experiencia antes de firmar por Alfa Romeo, no dudó en asegurar que sí, aunque no se ve como reserva durante un "año sabático". El de Sauber así lo confirmó antes de saltar al asfalto del Circuito Gilles-Villeneuve: "Sí, creo que todos los asientos están todavía disponibles, siempre hay una opción y, por supuesto, como ya he mencionado en el pasado, con Alpine siempre he tenido una muy buena conexión".

"Es donde me ayudaron a tener la oportunidad tal vez antes de la Fórmula 1, y estoy muy agradecido de que me uniera a Alfa Romeo y tener la opción, así que ahora estoy abierto a digamos todos los equipos que estamos hablando sobre mi futuro, pero nada está confirmado", comentó. "Siento que debe haber un lugar para mí en el futuro en esta parrilla, pero yo no sé dónde".

En el momento en el que se le planteó pasar un curso en el banquillo esperando de nuevo un hueco, respondió: "No quiero ser reserva, no quiero tomarme un año sabático, a estas alturas de mi carrera, no quiero tomarme un año sabático porque la Fórmula 1, cuando te lo tomas, es difícil volver. Simplemente porque no estás compitiendo a un nivel tan alto y cada temporada, los coches cambian y debes adaptarte para entender algo diferente, así que mi opción es intentar conseguir un asiento para la campaña que viene, ser reserva no es una opción en este momento".

