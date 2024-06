Los pilotos de F1 temen pilotar coches "extremadamente lentos" en 2026

La FIA presentó el jueves el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en la temporada 2026. Como resultado de los continuos debates al respecto, el chasis de estos monoplazas de nueva generación se construirá en torno a un motor totalmente nuevo, con un reparto de potencia cerca del 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico.

El aumento de la importancia del MGU-K (que recupera la energía de las frenadas), que pasará de los 120 kW actuales a 350 kW en 2026, ha obligado al reglamento técnico a tomar una serie de medidas -como reducir el tamaño y el peso de los coches e introducir la aerodinámica activa, que quitará carga a los coches en las rectas desacoplando los alerones delantero y trasero- para garantizar que todos los elementos eléctricos no se vean sometidos a demasiada presión.

Para lograrlo, se reducirán drásticamente la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica. La FIA ha anunciado una reducción del 30% de la primera y del 55% de la segunda en comparación con los coches actuales de efecto suelo de la Fórmula 1.

Con todos esos cambios, los responsables de haber creado las nuevas normativas esperan que las velocidades de los coches sean similares o incluso superiores a las actuales. Pero el inconveniente de todo esto será que los futuros monoplazas producirán por sí mismos menos carga aerodinámica y, por lo tanto, serán más lentos en las curvas.

Esa situación preocupa un poco a algunos pilotos, como por ejemplo Lewis Hamilton: "He hablado con algunos pilotos que lo han probado en el simulador, yo no, y me han dicho que era bastante lento... Así que veremos si realmente va en la dirección correcta o no".

Lewis Hamilton y Alexander Albon.

En cuanto a la reducción de peso, el próximo piloto de Ferrari, que se ha quedado en repetidas ocasiones de ello, celebra la bajada de 798 a 768 kg, pero la matiza:"Son sólo 30 kg, va en la dirección correcta, pero sigue siendo un monoplaza pesado".

En comparación, un coche de 2026 (758 kg) seguirá siendo más pesado que uno de 2021 (752 kg).

"En términos de sostenibilidad, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia, creo que es un paso muy ambicioso y creo que va en la dirección correcta", dijo, refiriéndose a los combustibles 100% sostenibles que utilizarán las unidades de potencia. "Sólo tenemos que asegurarnos de que los coches son eficientes, rápidos y un paso adelante, y que mejore el espectáculo de las carreras", añadió el piloto británico que está ante su último año como piloto de Mercedes.

Pero no sólo él está preocupado por la velocidad de los coches de 2026, sino que Alex Albon también puso encima de la mesa sus dudas: "Vamos a ver qué pasa. No quiero decir nada fuera de lugar, pero creo que será muy lento, extremadamente lento", dijo ante una pregunta de Motorsport.com.

"Supongo que hay muchas cosas que hacer para que la velocidad no caiga al final de la recta con el MGU-K y todo lo demás. Sigo pensando que queda trabajo por hacer. Cuando ves las tablas de velocidad en ciertos circuitos, piensas que es bastante lenta", explicó.

En cualquier caso, el piloto de Williams ve una solución más fácil: "Coches más ligeros... No creo que el peso sea fácil de reducir. Es más una cuestión de compromiso por parte de los equipos para intentar conseguir ese peso. El tamaño de los coches, creo que va en la dirección correcta. Pero obviamente, debido a estas nuevas regulaciones de motores, todo se está volviendo muy complicado. Preferiría motores un poco más sencillos", concluyó.

Con Filip Cleeren y Jake Boxall-Legge