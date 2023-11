Wolff: "Inaceptable; mi peor fin de semana en 13 años"

Tras sus competitivas actuaciones en Estados Unidos y México, y de regreso al escenario de donde ganaron tanto al sprint como en la carrera principal en 2022, Mercedes esperaba tener otra buena actuación en Interlagos.

Pero sufrió uno de sus fines de semana menos competitivos del año, ya que Lewis Hamilton y George Russell sufrieron falta de velocidad en clasificación y luego estuvieron muy lejos del mejor ritmo en la carrera.

Russell fue cuarto en la sprint antes de abandonar el domingo, mientras que Hamilton fue séptimo en la sprint y terminó octavo en carrera, pero a más de un minuto del ganador Max Verstappen. Los clientes de Mercedes, McLaren y Aston Martin, terminaron en el podio.

Wolff dice que la falta de rendimiento mostrada durante el fin de semana en el Autódromo Jose Carlos Pace de Interlagos fue confusa, y no es algo que la escudería deba simplemente ignorar.

"Las oscilaciones de rendimiento existen, pero las oscilaciones no pasan de ser casi los más rápidos a estar donde acabamos... octavos", dijo. "Para mí, personalmente, el peor fin de semana en 13 años".

"Totalmente desconcertante. Al mismo tiempo es inaceptable para todos nosotros. Somos una estructura fuerte, un equipo sólido y eso no parecía un equipo sólido".

"En tres carreras consecutivas acabas segundo, y ambos atacando a Max, y una semana después acabas en ninguna parte. Creo que esto no está bien".

>

¿Qué le falló a Mercedes en Brasil? Altura de pilotaje demasiado alta en el coche

Mercedes dijo que no había una respuesta sencilla a por qué estaba tan lejos del ritmo en el GP de Brasil. Pero Wolff admitió que habían sido demasiado conservadores con la altura de pilotaje, lo que podría haber influido.

Tras la descalificación de Hamilton en Austin por desgaste excesivo de la plancha del coche, el equipo parece haber sacrificado más de lo necesario en Brasil para asegurarse de que no hubiera problemas de legalidad en esta ocasión.

"Llevamos el coche demasiado alto... pero esa no fue la razón principal de un fin de semana absolutamente malo en términos de rendimiento", añadió Wolff.

"Más bien hay algo fundamentalmente mal desde el punto de vista mecánico. No se trata de un alerón trasero ni de que el coche vaya demasiado alto, porque estamos hablando de uno o dos milímetros. Eso es rendimiento, pero no es la explicación para un apagón total".

El dolor del GP de Sao Paulo es especialmente confuso para Mercedes porque llega justo un año después de que el equipo lograra el coche y la puesta a punto perfectos para permitir a Russell ganar.

Cuando se le preguntó si este fin de semana significaba que el equipo no había aprendido nada sobre su coche en 12 meses, Wolff dijo: "Es desconcertante. De un coche realmente rápido, el mejor equilibrado y los pilotos contentos, a una pesadilla. ¿Cómo es posible?".

"¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no está bien? No me sorprendería que analizáramos los coches en los próximos días y descubriéramos que había un problema mecánico en la forma en que los configuramos o algo así. Pero no sé qué será".