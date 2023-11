Ryanair regala a Leclerc "un billete" a Lourdes... ¡con sorpresa!

"Este año no he tenido mucha suerte, quizá un viaje a Lourdes me ayude en algún momento, no sé qué hacer", reconoció Charles Leclerc a los micrófonos de Sky Sports F1 después de que acabase impactando contra el muro en la vuelta de formación mientras que calentaba sus neumáticos.

El motivo de su accidente no fue por un fallo propio, sino que se trataba de algo mecánico, un contratiempo en el sistema hidráulico que desesperó al piloto de los del Cavallino Rampante. Una de las compañías de aviones más conocidas se hizo eco de esas declaraciones, y bromeó con ese curioso viaje que deseaba hacer el monegasco.

A través de su cuenta de X [antes conocido como Twitter] en italiano, Ryanair respondió de una forma brillante y llena de humor en la que le ofrecían al de Ferrari un billete con embarque en Brasil y la llegada al aeropuerto de Lourdes.

En esa tarjeta de embarque ficticia aparecía el nombre de Charles Leclerc, pero estaba llena de más detalles, como su número de asiento, que era el 16, el dorsal con el que compite en la Fórmula 1, y la letra F, en referencia a Ferrari. Quizá lo que más destaca es la serie de números y letras que dan una clara impresión de lo que está escrito en él, "Incidente" [1NCID3N7].

Además de ello, el billete indica la posibilidad de embarcar "dos maletas pequeñas", y continuando con la publicación llena de humor, podemos pensar que quiere referirse a las partes nobles del piloto. En el código QR, a pesar de que parezca un mero adorno para que parezca más real, si se encuadra con la cámara de un teléfono móvil, lleva a una pantalla en la que se puede ver un vídeo de Charles Leclerc dando un giro al trazado de Interlagos en el videojuego oficial de la temporada 2023 de Fórmula 1, con la posibilidad de retarle.

Una buena idea por parte de Ryanair, que a menudo se esmera en redes sociales por hacer cosas de ese estilo. Regresando al aspecto deportivo, los de Maranello analizarán meticulosamente lo que falló en el SF-23 y después lo preparará para enviarlo al Gran Premio de Las Vegas, el tercero de la historia allí, aunque esperan no tener que hacer escala en la famosa ciudad francesa.

