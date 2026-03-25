Wolff rompe el relato: "La nueva F1 gusta al 90% de los fans"

Mientras las críticas a la Fórmula 1 de 2026 se multiplican tras apenas dos carreras —con voces tan contundentes como la de Max Verstappen—, Toto Wolff ha decidido ir en dirección contraria. No solo no compra el discurso pesimista… sino que lo desmonta.

El jefe de Mercedes defiende que el problema no está en el reglamento, sino en quién lo interpreta. "No es que todos se quejen, sino que son algunos pilotos los que tienen problemas con el complejo sistema de gestión electrónica", explicó en declaraciones a oe24.

Porque sí, el gran cambio de 2026 —ese 50% de potencia eléctrica que obliga a gestionar energía casi vuelta a vuelta— ha transformado la forma de pilotar. Y ahí está el origen del ruido. Pero Wolff pone el foco en otro sitio: el espectador.

"Más del 90% opina que ahora tenemos carreras entretenidas, emocionantes y divertidas".

Una frase que suena casi a respuesta directa a Verstappen, quien llegó a decir que a quien le guste este tipo de carreras "no entiende la Fórmula 1". Dos visiones opuestas. Dos formas de entender el espectáculo. Y, en medio, un campeonato que aún está definiendo su identidad.

La delgada línea entre espectáculo… y dominio

El discurso de Wolff, eso sí, no se entiende sin el contexto: Mercedes ha empezado 2026 como un tiro. Y cuando ganas —y con margen—, es más fácil ver el vaso medio lleno. Pero el austriaco rechaza cualquier insinuación de que el dominio de su equipo pueda matar la emoción.

"Las dos primeras carreras muestran una realidad completamente diferente. No me preocupa que se vuelva aburrido".

Y tiene argumentos. En Melbourne y China hubo lucha en las primeras vueltas, especialmente con Ferrari plantando cara antes de que la gestión energética —y el ritmo puro— decantara la balanza hacia Mercedes.

Además, Wolff lanza un aviso que suena casi a amenaza para sus rivales: esto no ha hecho más que empezar. "Tenemos buen ritmo, pero Ferrari también. McLaren nos alcanzará y los demás aprenderán rápidamente a gestionar sus motores".

Más allá del rendimiento, el debate de fondo es otro: qué debe ser la Fórmula 1. ¿Un deporte fiel a su esencia… o uno que se adapta a nuevas audiencias? Wolff lo tiene claro. Y no se casa con nadie.

"En el deporte, siempre hay que evolucionar. Hay que respetar ambas posturas: la de los tradicionalistas y la de los nuevos aficionados". Una reflexión que resume perfectamente el momento actual del campeonato: una F1 en transición, donde la tecnología ha cambiado las reglas del juego… y no todos están cómodos con ello.

Un espectáculo imperfecto… pero en construcción

Incluso el propio Wolff admite que no todo es perfecto. Especialmente en clasificación, donde la gestión de energía puede restar claridad al espectáculo. "Quizás lo único que podríamos mejorar es el formato de clasificación, donde deberíamos reducir un poco la gestión de energía".

Pero el mensaje final es claro: esto no es un problema, es un proceso. Mientras algunos ven una Fórmula 1 artificial, otros ven una nueva era por construir. Y, de momento, quien lidera esa narrativa… también lidera en la pista. Casualidad o no.