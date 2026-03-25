El tiempo para el GP de Japón de F1 2026: ¿amenaza la lluvia el domingo en Suzuka?
Consulta la previsión meteorológica para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026 en Suzuka: temperaturas, viento y riesgo de lluvia durante los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera.
Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images
El Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1, que se disputa del 27 al 29 de marzo en el mítico circuito de Suzuka, supone el último fin de semana de competición antes del parón de abril en el calendario. Como es habitual en esta cita, el factor meteorológico vuelve a estar muy presente. Suzuka es un trazado especialmente sensible a los cambios de tiempo, y en los últimos años la lluvia ha tenido un papel protagonista en más de una ocasión, condicionando estrategias y rendimiento de los neumáticos.
Para esta edición, sin embargo, las previsiones apuntan a un fin de semana mayormente estable… aunque con un posible giro de guion el domingo. Durante viernes y sábado se esperan condiciones secas, con bastante sol y temperaturas suaves en torno a los 17 °C. En cambio, de cara a la carrera del domingo, el termómetro subirá ligeramente y aparecerá la incertidumbre, con una posible llegada de lluvias débiles en los alrededores del circuito.
Previsión del tiempo para el GP de Japón 2026 de F1
|Día
|Tiempo
|Temperatura
|Posibilidad de lluvia
|Viento
|Viernes – FP1 y FP2
|Soleado
|FP1: ~16-17 °C / FP2: ~17 °C
|0-5%
|Viento flojo (5-10 km/h)
|Sábado – FP3 y Clasificación
|Soleado con pocas nubes
|~17 °C
|0-5%
|Viento muy débil
|Domingo – Carrera
|Sol con aumento de nubes
|~18-19 °C
|30-40%
|Viento suave (10-15 km/h)
Viernes en Suzuka: inicio totalmente seco y soleado
El fin de semana arrancará en Suzuka con condiciones ideales para la actividad en pista. Tanto los entrenamientos libres 1 como los libres 2 se disputarán bajo cielos despejados y con bastante presencia de sol, en un ambiente típicamente primaveral en Japón. Las temperaturas se moverán en torno a los 16-17 °C, con muy poco viento, lo que facilitará el trabajo de los equipos en la puesta a punto.
Estas condiciones estables permitirán a los pilotos rodar con normalidad y empezar a evaluar el comportamiento de los neumáticos en un circuito donde el desgaste suele ser elevado, especialmente en curvas rápidas como las eses del primer sector.
Sábado: estabilidad total para la clasificación
El sábado mantendrá una tónica muy similar, con tiempo seco y bastante soleado durante toda la jornada. Tanto los terceros entrenamientos libres como la clasificación se celebrarán con temperaturas cercanas a los 17 °C y prácticamente sin viento, un escenario muy favorable para buscar el máximo rendimiento a una vuelta.
La estabilidad meteorológica también ayudará a que la evolución de pista sea constante, algo clave en Suzuka, donde el agarre puede mejorar notablemente sesión tras sesión.
Domingo: suben las temperaturas… y aparece la incertidumbre
Para el domingo, día de la carrera, el escenario cambia ligeramente. La jornada comenzará con sol y ambiente agradable, pero a medida que avance el día se espera un aumento progresivo de la nubosidad. Las temperaturas subirán hasta los 18-19 °C, siendo el día más cálido del fin de semana.
Sin embargo, la clave estará en el riesgo de lluvia: existe una probabilidad cercana al 40% de que se formen chubascos en los alrededores del circuito durante la tarde. Aunque no está confirmado que lleguen directamente a Suzuka, la amenaza es real.
Esto abre la puerta a una carrera estratégica, en la que los equipos deberán estar atentos a cualquier cambio en las condiciones. En un circuito tan técnico y exigente como Suzuka, la aparición de lluvia —aunque sea puntual— puede cambiarlo todo.
En resumen, todo apunta a un fin de semana mayormente seco en el Gran Premio de Japón 2026… pero con el clásico factor sorpresa que siempre acompaña a Suzuka.
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