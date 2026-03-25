McLaren señala su punto débil antes de Japón: "Es clave para ser competitivos"

McLaren llega a Suzuka con la sensación de estar todavía escalando una montaña que, en este arranque de 2026, ya ha demostrado ser más empinada de lo esperado. El vigente campeón del mundo ha comenzado la nueva era en el grupo delantero, sí, pero aún lejos de poder mirar de tú a tú a Mercedes —y, por ahora, también a Ferrari—. Y lo que es más preocupante: con un golpe de realidad reciente en China, donde la fiabilidad dejó a ambos coches fuera de combate antes incluso de tomar la salida.

Pero si algo ha dejado claro este nuevo reglamento es que no hay dos fines de semana iguales. Y en McLaren lo saben.

Las dos primeras carreras han sido casi un experimento a cielo abierto. Melbourne y Shanghai, dos mundos opuestos. Dos formas de entender la Fórmula 1… y, sobre todo, dos maneras radicalmente distintas de exprimir unas unidades de potencia donde la energía eléctrica ya representa la mitad del rendimiento.

"Al reflexionar sobre las primeras rondas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026, hemos visto dos trazados de circuito muy diferentes", explica Mark Temple, director técnico de rendimiento del equipo.

"El Gran Premio de Australia en Melbourne Park ofrecía chicanes de media y alta velocidad, mientras que Shanghái presentaba curvas largas de baja y media velocidad". Ese contraste no es menor. Cambia la forma de pilotar, la estrategia… y, sobre todo, la gestión energética.

"Esto demuestra que, aunque todavía estamos en las primeras etapas de esta nueva generación de Fórmula 1, ya hemos experimentado dos desafíos distintos para la unidad de potencia en términos de despliegue".

Suzuka, territorio de energía

Ahora, el Mundial aterriza en Suzuka. Y ahí, McLaren tiene claro el diagnóstico: volveremos a un escenario más parecido al de Australia, pero con un nivel de exigencia aún mayor. "De cara a este fin de semana en Japón, esperamos ver algo más similar a Melbourne", señala Temple.

Pero con una diferencia clave: el circuito japonés es un auténtico examen de gestión energética. "Como Suzuka es un circuito con mayor demanda energética, prevemos que haya más condicionantes en la recuperación de energía a lo largo de varias zonas del trazado, como la entrada a la curva 1, Degner, la horquilla y Spoon".

En otras palabras, no se trata solo de ir rápido. Se trata de saber cuándo no hacerlo.

En un trazado con largas rectas, frenadas fuertes y curvas enlazadas de alta velocidad, cada decisión sobre dónde gastar o ahorrar energía puede marcar la diferencia entre defenderse… o desaparecer en la recta siguiente. "Es vital que sigamos trabajando duro para optimizar este aspecto en cada sesión durante todo el fin de semana".

Una montaña que aún se está subiendo

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El mensaje interno en McLaren es claro: paciencia, aprendizaje y evolución. Porque 2026 no es una temporada más. Es un cambio de paradigma. "Sabíamos que 2026 iba a ser otra montaña que escalar", admite Temple.

Una montaña que, tras el golpe de China, parece aún más empinada. Pero en Woking no hay espacio para dramatismos. "Seguiremos centrados en construir sobre nuestros aprendizajes y desarrollos, unidos como un solo equipo".

Porque en esta nueva Fórmula 1, donde la energía lo es todo, la competitividad ya no depende solo del coche… sino de cómo se entiende. "Esto nos permitirá asegurarnos de estar en la mejor posición para maximizar el rendimiento del chasis y la explotación de la unidad de potencia, un área clave para determinar la competitividad".

Suzuka, por tanto, no será solo la tercera carrera del año. Será otra pieza más del rompecabezas. Y McLaren, de momento, sigue intentando encajarla.