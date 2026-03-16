Verstappen: "No creo que sea lo que quieren los fans, al final esto acabará con la F1"

Un fin de semana más, tras el GP de China 2026, Max Verstappen fue muy crítico con las nuevas reglas de la Fórmula 1, llegando incluso a decir que los aficionados que disfrutan de estas carreras "no entienden en qué consiste el automovilismo".

Para intentar cambiar eso, Verstappen ya ha reconocido en varias ocasiones que está manteniendo una serie de conversaciones con la FIA y la F1 sobre lo que se podría mejorar. No quiere revelar mucho sobre el contenido de las conversaciones, pero subraya que sí ha habido contacto al respecto.

"Creo que entienden nuestro punto de vista como pilotos", dice Verstappen. "Creo que hablo en nombre de la mayoría. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan, lo cual es lógico. Si tienes una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Al fin y al cabo, nunca sabes si volverás a tenerla".

"Si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizá a algún aficionado le guste, pero no entienden las carreras. Esperemos que podamos librarnos de esto lo antes posible", dice el de Red Bull.

Es un hecho que la Fórmula 1 se encuentra en una situación especial en estos momentos, ya que en las redes sociales se leen a diario muchas críticas por parte de los aficionados y expertos hacia los nuevos coches y la forma en que se compite.

Al mismo tiempo, han aumentado los duelos en la pista y, por tanto, para los aficionados, todavía existe el valor del entretenimiento, por lo que el titular de los derechos comerciales parece no ver las críticas como un gran problema. Sin embargo, a Verstappen le parecería peligroso que piensen así.

"Espero que no piensen así, porque al final eso acabará con el deporte", dice Verstappen. "En algún momento se volverá en contra como un boomerang. Para mí es sobre todo importante que sigamos comunicándonos con ellos y nos aseguremos de trabajar en soluciones. Eso ya ayudaría mucho".

"Pero, por supuesto, también será muy difícil poner a todos de acuerdo. No hace falta que todos estén de acuerdo, pero la mayoría sí debe dar su visto bueno para implementar cambios. Como ya he dicho: es política, ¿no? Algunas personas sienten que ahora tienen una ventaja y, obviamente, quieren aprovecharla. Y eso lo entiendo. Pero si lo miras como deporte, simplemente no está bien".

Cuando se le preguntó si, en su opinión, es hora de que los pilotos participen en la elaboración de las reglas, Verstappen cree que sería positivo, pero duda que la FIA acepte algo así:

"Sí, me gustaría. Pero no creo que eso vaya a suceder. En realidad, ya deberían habernos escuchado en 2023 para ver que esto se avecinaba. Por desgracia, no lo hicieron, aunque quizá sea una lección para el futuro. Si eso llegara a suceder en el futuro, sería fantástico", concluyó el holandés tras el GP de China.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images