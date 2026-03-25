Wolff, sobre los rumores de Verstappen a Mercedes: "Es absurdo, y más en marzo"

Su reciente aparición en Nürburgring con un Mercedes-AMG GT3 del equipo oficial Mercedes, Winward Racing, y los comentarios de analistas de F1 como Jolyon Palmer han vuelto a alimentar los rumores de que Max Verstappen podría estar interesado en unirse a las Flechas Plateadas.

Mercedes es el equipo es el que mejor ha sabido anticiparse al nuevo reglamento de la Fórmula 1. La escudería de Brackley ha ganado las dos primeras carreras de la temporada y ve cómo la competencia lucha desde bastante atrás. Ferrari todavía se mantiene relativamente cerca, pero especialmente McLaren y Red Bull aún no tienen sus asuntos en orden.

Y así, la máquina de rumores volvió a ponerse en marcha. No es la primera vez que el neerlandés es vinculado con Mercedes. El jefe de equipo Toto Wolff empieza a estar algo cansado del tema. "Lo sorprendente es que estos rumores absurdos ya estén circulando en marzo", dijo el jefe de Mercedes, de 52 años, al medio austríaco oe24. "Ya es bastante absurdo que normalmente tengamos que hablar de esto en julio."

"No sé quién ha vuelto a sacar este tema", continuó Wolff, quien luego recordó que cuenta con dos ganadores de Grandes Premios como George Russell y Andrea Kimi Antonelli. "Tenemos dos pilotos con contratos a largo plazo, de varios años. Estoy muy contento con ambos. Los dos están rindiendo a un nivel altísimo, así que no hay absolutamente ninguna razón para considerar un cambio en la alineación u otros pilotos. Digo esto con el mayor respeto hacia Max."

Wolff asegura que es pronto para poner a Antonelli como candidato al Mundial

Antonelli ganó en China su primer Gran Premio. El joven italiano sigue muy de cerca a Russell en el campeonato de pilotos, que este año parece encaminarse hacia un duelo directo entre los dos pilotos de Mercedes. Sin embargo, Wolff considera que aún es demasiado pronto para etiquetar a Antonelli como candidato al título. "En China vivimos un gran momento, pero también habrá carreras en las que las cosas no salgan tan bien", dijo Wolff protegiendo a su joven talento.

"Así que es demasiado pronto para hablar de eso. Solo llevamos dos carreras este año y él ha ganado la última. Estamos en una posición perfecta con un piloto experimentado y otro joven para el futuro: es una combinación de ensueño."

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