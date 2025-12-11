¿Qué hubiese pasado si McLaren hubiera sido un equipo 'de un solo coche'?
La ventaja de McLaren en la lucha por el título era un débil segundo Red Bull: Pero, ¿qué habría pasado si McLaren también hubiera sido un equipo de un solo coche?
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
¿Qué es mejor:centrar todos los recursos en un piloto top o tener dos pilotos al mismo nivel que puedan quitarse puntos entre sí en caso de duda? Esa cuestión filosófica ha dividido a la Fórmula 1 durante muchos años, incluso en la lucha por el título de la temporada 2025.
Mientras McLaren confiaba en dos pilotos igual de fuertes como Oscar Piastri y Lando Norris, Red Bull lo centraba todo en Max Verstappen, que sumaba puntos para su equipo casi en solitario. Se habló de un equipo de un solo coche, ya que primero Liam Lawson y luego Yuki Tsunoda, en el segundo coche, obtuvieron resultados bastante discretos y no ayudaron al holandés en la lucha por el título.
Las estadísticas son una locura: Yuki Tsunoda le quitó dos puntos a McLaren en toda la temporada, porque terminó sexto por delante de Norris en Azerbaiyán. Por lo demás, el japonés nunca consiguió terminar una carrera por delante de uno de los dos coches papaya. Y Lawson lo hizo en cero ocasiones.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿y si McLaren también hubiera sido un equipo de un solo coche en 2025 y hubiera tenido a un Tsunoda en el segundo asiento -sin ser irrespetuoso- sin robar puntos al piloto número uno, pero que al mismo tiempo nunca hubiera terminado por delante de Verstappen?
Por supuesto, esto no es más que un truco estadístico, ya que no es posible cubrir todas las eventualidades y otras casuísticas de una carrera - como la colisión entre los McLaren en Canadá. No obstante, se puede obtener una referencia si se tiene en cuenta al segundo piloto de McLaren en cada carrera y se le sitúa virtualmente en alguna posición detrás de los pilotos de cabeza.
Así quedaría el mundial con Norris como claro número 1
1º GP de Australia: Sin cambios, ya que Piastri terminó noveno de todos modos. - Clasificación: Norris 25 (un total de 0 puntos más que en la clasificación real), Verstappen 18 (lo mismo).
2ª GP de China: Con Piastri en segunda posición, Verstappen (3º) y Norris (8º) suben una posición cada uno en la sprint. En carrera, la victoria de Piastri queda anulada y Norris la hereda, Verstappen pasa a ser tercero. Como resultado, Norris suma otros siete puntos, Verstappen solo tres. - Clasificación: Norris 52 (+8), Verstappen 40 (+4).
3ª GP de Japón: Sin cambios, ya que Verstappen ganó por delante de Norris de todos modos. Clasificación: Norris 70 (+8), Verstappen 65 (+4)
4º GP de Bahrein: Como ganó Piastri, ambos suben un puesto, lo que coloca a Norris (3º) por encima de Verstappen (6º). - Clasificación: Norris 88 (+11), Verstappen 75 (+6)
5ª GP de Arabia Saudí: Esta vez Verstappen (2º) sale más beneficiado que Norris sin Piastri, ya que gana siete puntos, el británico (4º) solo tres. - Clasificación: Norris 103 (+14), Verstappen 100 (+13)
6ª GP de Miami: Norris (2º) gana ahora la carrera en lugar de Piastri, Verstappen (4º) sube al podio. Nada cambia en la sprint, que gana Norris y Verstappen no suma puntos. - Clasificación: Norris 136 (+21), Verstappen 115 (+16)
7º GP de Emilia Romagna: Sin cambios, ya que Verstappen ganó por delante de Norris. - Clasificación: Norris 154 (+21), Verstappen 140 (+16)
8º GP de Mónaco: Sólo Verstappen (4º) saldría beneficiado, ya que Piastri no le quitó puntos a Norris y sube al podio. - Clasificación: Norris 179 (+21), Verstappen 155 (+19)
9º GP de España: El gran cambio para McLaren. Norris (2º) se lleva la victoria y siete puntos más, mientras que Verstappen (10º) sólo recupera un punto tras tocarse con George Russell. - Clasificación: Norris 204 (+28), Verstappen 157 (+20)
10º GP de Canadá: Difícil de evaluar. Con un piloto número 2, McLaren probablemente no habría tenido una colisión interna. No obstante, mantenemos el abandono de Norris, y como nada cambia para Verstappen (2º), todo queda como está. - Clasificación: Norris 204 (+28), Verstappen 175 (+20)
11º GP de Austria: Sin cambios, ya que Norris ganó de todos modos y Verstappen fue eliminado por Kimi Antonelli en la primera vuelta. - Clasificación: Norris 229 (+28), Verstappen 175 (+20)
12º GP de Gran Bretaña: Verstappen (5º) recupera dos puntos al no conseguir Piastri interponerse entre Norris, ganador de la carrera, y él. - Clasificación: Norris 254 (+28), Verstappen 187 (+22)
13ª GP de Bélgica: Norris (3º) recupera una posición en la sprint, ya que Piastri no se interpone entre Verstappen y él, en carrera el británico (2º) suma siete puntos más, el holandés (4º) sólo tres. - Clasificación: Norris 286 (+36), Verstappen 210 (+25)
14º GP de Hungría: De nuevo, solo Verstappen (9º) saldría beneficiado y ganaría dos puntos, Norris, ganador de la carrera, se mantiene igual. - Clasificación: Norris 311 (+36), Verstappen 214 (+27)
15º GP de Países Bajos: Verstappen (2º) habría ganado la carrera, el fallo de motor de Norris se mantiene. - Clasificación: Norris 311 (+36), Verstappen 239 (+34)
16º GP de Italia: Sin cambios, ya que Piastri terminó tercero por detrás de Verstappen y Norris. - Clasificación: Norris 329 (+36), Verstappen 264 (+34)
17º GP de Azerbaiyán: Sin cambios, ya que Piastri se retiró en la primera vuelta debido a un accidente. - Clasificación: Norris 335 (+36), Verstappen 289 (+34)
18º GP de Singapur: Sin cambios ya que Piastri terminó cuarto por detrás de ambos. - Clasificación: Norris 350 (+36), Verstappen 307 (+34)
19º GP de Estados Unidos: La colisión en la salida acabó con los dos McLaren en la sprint, y en carrera Piastri terminó quinto, muy por detrás de sus rivales, por lo que aquí tampoco hay cambios. - Clasificación: Norris 368 (+36), Verstappen 340 (+34)
20º GP de México: Sin cambios, ya que Piastri volvió a terminar por detrás de sus dos rivales. - Clasificación: Norris 393 (+36), Verstappen 355 (+34)
21º GP de Brasil: Sin cambios, ya que Piastri se retiró en la sprint y terminó por detrás de Norris y Verstappen en la carrera. - Clasificación: Norris 426 (+36), Verstappen 375 (+34).
22ª GP de Las Vegas: Sin cambios ya que McLaren fue descalificado. - Clasificación: Norris 426 (+36), Verstappen 400 (+34)
23º GP de Qatar: Ambos consiguen otro punto en la sprint, en carrera Norris (4º) sube al podio y suma otros tres puntos. - Clasificación: Norris 448 (+40), Verstappen 433 (+37)
24º GP de Abu Dabi: Norris llegaría a la última carrera del año con 15 puntos de ventaja en lugar de 12 y se aseguraría su primer título mundial con un segundo puesto por detrás de Verstappen. - Clasificación final: Norris 466 (+43), Verstappen 458 (+37)
Norris sería por tanto campeón del mundo con ocho puntos de ventaja en lugar de dos.
Esto significa que en realidad no cambiaría mucho el escenario para McLaren si sólo tuviera a Lando Norris en un "equipo de un solo coche" como Red Bull. Aunque Piastri y Norris se quitan puntos entre ellos, eso se anula por el hecho de que un mal segundo McLaren también le daría puntos a Verstappen.
Solo por diversión, también podemos analizar cómo sería si Oscar Piastri fuera el "piloto número 1" en McLaren y hubiera un segundo piloto a su lado que no lograra aprovechar el potencial del coche.
Así quedaría el mundial con Piastri como claro número 1
1ª GP de Australia: Verstappen (2º) heredaría siete puntos de la victoria de Norris, Piastri noveno sólo suma dos dos. - Clasificación: Verstappen 25 (+7), Piastri 4 (+2)
2ª GP de China: Sin cambios en el sprint, pero en carrera Verstappen (4º) se haría con la tercera plaza y ganaría tres puntos más. - Clasificación Verstappen 46 (+10), Piastri 36 (+2)
3ª GP de Japón: Piastri (3º) subiría a la segunda posición por detrás de Verstappen y sumaría tres puntos extra - Clasificación: Verstappen 71 (+10), Piastri 54 (+5)
4º GP de Bahrein: Verstappen pasaría de la sexta a la quinta posición y sumaría dos puntos - Clasificación: Verstappen 81 (+12), Piastri 79 (+5)
5 GP de Arabia Saudí: Sin cambios, ya que Norris acabó cuarto por detrás de ambos. - Clasificación: Piastri 104 (+5), Verstappen 99 (+12)
6º GP de Miami: Piastri se lleva la victoria al sprint y un punto más, Verstappen (4º) recupera tres puntos en la carrera. - Clasificación: Piastri 137 (+6), Verstappen 114 (+15)
7ª GP de Emilia Romagna: Verstappen, ganador de la carrera, se mantiene sin cambios, pero Piastri arrebata la segunda posición a Norris. - Clasificación: Piastri 155 (+9), Verstappen 139 (+15)
8º GP de Mónaco: Ambos suben una posición, con lo que ambos suman tres puntos más. - Clasificación: Piastri 173 (+12), Verstappen 154 (+18)
9º GP de España: Verstappen termina noveno en lugar de décimo, Piastri sigue siendo el ganador. - Clasificación: Piastri 198 (+12), Verstappen 156 (+19)
10º GP de Canadá: Sin cambios al retirarse Norris. - Clasificación: Piastri 210 (+12), Verstappen 174 (+19)
11º GP de Austria: Piastri consigue la victoria y siete puntos más gracias a Norris, Verstappen sin puntos tras el accidente con Antonelli. - Clasificación: Piastri 235 (+19), Verstappen 174 (+19)
12º GP de Gran Bretaña: Piastri vuelve a quitarle siete puntos y la victoria a Norris, mientras que Verstappen (5º) al menos gana dos. - Clasificación: Piastri 260 (+26), Verstappen 186 (+21)
13ª GP de Bélgica: Nada cambia en la sprint ya que Norris acabó tercero por detrás de ambos, en carrera Verstappen (4º) gana una posición y tres puntos. - Clasificación: Piastri 292 (+26), Verstappen 209 (+24)
14º GP de Hungría: Otra victoria en carrera, que hereda Piastri, mientras que Verstappen (9º) al menos suma dos puntos más. - Clasificación: Piastri 317 (+33), Verstappen 213 (+26)
15º GP de Países Bajos: No hay cambios debido al fallo de motor de Norris. - Clasificación: Piastri 342 (+33), Verstappen 231 (+26)
16º GP de Italia: Piastri (3º) vuelve a sumar tres puntos más al ser ahora segundo por detrás de Verstappen. - Puntuación: Piastri 360 (+36), Verstappen 256 (+26)
17º GP de Azerbaiyán: Sin cambios al ganar Verstappen y retirarse Piastri. - Clasificación: Piastri 360 (+36), Verstappen 281 (+26)
18º GP de Singapur: Una vez más, sólo Piastri se beneficia ya que terminó directamente detrás de Norris en cuarto puesto. - Clasificación: Piastri 375 (+39), Verstappen 299 (+26)
19º GP de Estados Unidos: Sin cambios en la sprint debido al doble abandono de McLaren, pero en carrera Piastri (5º) sube una posición. - Clasificación: Piastri 387 (+41), Verstappen 332 (+26)
20º GP de México: A ambos se les regala una posición porque Norris ya no gana. Para Verstappen (3º) eso supone tres puntos, para Piastri (5º) dos. - Clasificación: Piastri 399 (+43), Verstappen 350 (+29)
21º GP de Brasil: De nuevo, ambos consiguen una posición de regalo porque Norris ya no gana. Para Verstappen (3º) esto supone de nuevo tres puntos, para Piastri (5º) dos. El holandés también suma un punto en la sprint, Piastri no por su accidente. - Clasificación: Piastri 411 (+45), Verstappen 374 (+33)
22ª GP de Las Vegas: Sin cambios al ser descalificados los dos McLaren. - Clasificación: Piastri 411 (+45), Verstappen 399 (+33)
23º GP de Qatar: Verstappen recupera un punto en la sprint, pero nada cambia en la carrera debido a la posición de Norris por detrás de los dos. - Clasificación: Piastri 437 (+45), Verstappen 430 (+34)
24º GP de Abu Dhabi: Sin cambios, ya que Norris termina por detrás de ambos. - Clasificación: Piastri 455 (+45), Verstappen 455 (+34)
Esto significa que si Oscar Piastri hubiera sido el piloto número uno indiscutible en McLaren, él y Verstappen habrían estado empatados a puntos al final de la temporada. Al final, el número de victorias habría decidido a favor del australiano. Además de sus siete victorias reales, contaría también con los triunfos de Norris en Austria, Gran Bretaña y Hungría.
Verstappen sólo heredaría la victoria del inicio de temporada en Australia a sus ocho éxitos anteriores y por lo tanto tendría nueve - lo que significa que perdería ante Piastri por un triunfo.
Con 45 puntos más, Norris le habría costado así a su compañero de equipo bastantes más puntos que a Verstappen, que "sólo" tendría 34 puntos más en su cuenta.
El análisis sugiere, por lo tanto, que ni un equipo de un solo coche ni uno de dos es automáticamente superior. Un equipo es más potente cuando tiene un candidato al título claramente definido y un segundo piloto lo suficientemente fuerte como para estar cerca sin frenar a su propio líder.
Es precisamente este equilibrio el que determina si se convierte en una ventaja o en una desventaja.
