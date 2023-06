Alonso, a 9 segundos de la 33: "Sin ese problema, Verstappen..."

Fernando Alonso logró en el GP de Canadá 2023 de F1 su sexto podio en ocho carreras, y por segunda vez este curso lo hizo en la segunda plaza detrás de Max Verstappen. Sin embargo, mientras en Mónaco acabó a 27.921 segundos del ganador, esta vez la diferencia fue menor que nunca, a solo 9.570 en meta, una distancia que incluso pudo haber sido muy diferente sin un problema que afectó al coche de Alonso y que le obligó a seguir la técnica del 'Lift and coast'.

Después de perder la segunda posición con Lewis Hamilton en la salida y de que el británico esquivara una sanción por presunto 'unsafe release' durante la parada bajo Safety Car, Fernando Alonso tuvo que recuperar esa plaza con un adelantamiento en la vuelta 23 y aferrarse a esa posición.

Sin embargo, después del segundo turno de pitstop, desde el muro de boxes de Aston Martin le pidieron que hiciera 'lift and coast', y tras cruzar la línea de meta, en conversación con su ingeniero, le sugirieron que sin ese problema podría haber retado a Verstappen por la victoria.

Así fue la conversación entre Alonso y su ingeniero tras la carrera de Canadá

-Ingeniero: "Bien hecho, compañero, bien hecho. Hemos tenido un pequeño problema ahí, pero has hecho un gran trabajo, creo que sin ese problema, Verstappen… [Alonso le corta Alonso]".

-Alonso: "Lo sé, lo sé, no hay nada que decir. Buen trabajo, chicos, estoy contento, muy contento, he dado todo, otra vez. Y geniales pitstops".

-Ingeniero: "Bien hecho, compañero, gran trabajo".

Luego en parc fermé, al bajarse del coche y respondiendo ante Jenson Button, admitió que desconocía qué problema le había afectado, sin saber si era por combustible o por algún contratiempo en los frenos: "En realidad no lo sé. No me lo dijeron, tal vez fue para que no me preocupara demasiado. Pero no sé. Sentí que el coche estaba bien, pero tuve que seguir las instrucciones. Así que sí, con suerte, eso significa que teníamos un poco más de ritmo. Así que a ver si la próxima carrera ponemos más presión sobre Max".

Resumiendo la carrera, Alonso explicó que esperaba haber estado más cerca del Red Bull al inicio, pero el adelantamiento de Hamilton en los primeros metros complicó su domingo "Probablemente sí, esperábamos poder plantar más cara a Red Bull. Hemos perdido una posición en la salida con Lewis, y luego he tenido que pelear con los Mercedes y Lewis estuvo apretando toda la carrera, con lo cual no he tenido una vuelta en la que poder relajarme, ha sido una gran batalla".

Respecto a su lucha con Hamilton, dijo: "Al principio, tenía un poco más de ritmo. Al final creo que Lewis tenía un poco más de ritmo. Sí, fue duro. Ha sido una carrera muy exigente, fueron 70 vueltas de clasificación la carrera de hoy, pero durante todas ellas he estado en posiciones de podio".

Con esto, Alonso se acerca más a Sergio Pérez en el mundial de pilotos 2023 de F1, a solo nueve puntos de la segunda plaza que conserva el mexicano tras ocho carreras.