Así ayudaron Webber y Stella a Piastri en su debut en la F1

En una época en la que no he pueden hacer test y en la que los fines de semana al sprint limitan el tiempo en pista en los entrenamientos de los pilotos, no es fácil llegar y rendir bien en un equipo como McLaren, especialmente junto a un piloto del talento de Lando Norris.

Además, Oscar Piastri había pasado un año alejado de los circuitos, sin competir desde su última carrera de F2 a finales de 2021. Los test privados con un viejo Alpine en la primera parte de 2022 le aportaron un valioso kilometraje en la F1, pero ese programa se detuvo tras el anuncio de su fichaje por McLaren en verano.

Dada la naturaleza complicada y poco competitiva del MCL60 al inicio de la temporada 2023, el australiano se enfrentaba a un gran reto. Sin embargo, el salto de rendimiento del coche a mitad de curso se solapó con el paso adelante personal de Piastri a medida que adquiría experiencia, y pudo aprovecharlo al máximo. El cuarto puesto en Silverstone fue la señal de lo que estaba por venir, y siguió con un tercero en Japón y un segundo y una impresionante victoria al sprint en Qatar.

Todo piloto joven necesita un buen equipo a su alrededor, y en el caso de Piastri hay que admitir el mérito de dos personas en particular por ayudarle a progresar tan rápido.

Su llegada a McLaren coincidió con el ascenso de Andrea Stella al puesto de director del equipo, y el exingeniero tiene un gran conocimiento de los pilotos y de cómo sacar lo mejor de ellos. Y, por otro lado, estaba Mark Webber, su mánager. El expiloto de Red Bull sacó provecho de toda su experiencia para ayudar a Piastri a abrirse camino a través de un complicado debut en F1.

"En general, por supuesto, estoy muy, muy, muy orgulloso, muy feliz", dice Webber sobre el estado de forma de Piastri en 2023. "No creo que ni en nuestros sueños más optimistas esperásemos empezar con una temporada así".

"Nunca es bueno que un piloto de carreras no compita, que esté 15 meses de baja. Hizo algunos test, pero no hay nada como correr. Creo que estaba muy atrás durante los primeros seis meses, aunque él no quiere utilizar eso como excusa, porque Oscar no pone excusas".

"Obviamente, a este nivel no es una ventaja cuando no has salido a la pista durante 15 meses o así, las paradas en boxes y todo ese tipo de cosas, coches de seguridad, es sólo correr, que es de lo que se trata. Así que fue un poco chocante, lo mucho que dolía la diferencia. Pero se lo tomó con calma. Y el equipo, obviamente, estaban en una situación similar. Y luego la tercera carrera fue la carrera de casa. Había mucho que considerar psicológicamente, pero lo manejó muy, muy bien", explicó.

A medida que se aceleraba el programa de desarrollo de McLaren, había ocasiones en las que Norris podía montar las últimas piezas mientras que Piastri tenía que esperar. Hubiera sido fácil sentirse frustrado cuando la comparación con tu compañero de equipo es tan importante, pero el más joven de los dos lo vio desde un panorama más amplio.

"Tuvimos algunos contratiempos con algunas mejoras, lo que también era comprensible, porque el equipo se estaba esforzando mucho por volver al camino correcto", dice Webber. "Así que hubo un desfase con las prioridades en torno a eso, y él lo manejó bien. Las carreras al sprint, también son rizadas como sabemos, son muy desafiantes, son muy duras".

"Es un campeonato muy sensible el de los neumáticos, en términos de poder perder un juego para una sesión y entonces estás fuera de sincronía con el resto. Hay tantas cosas que hacer para que los fines de semana sean limpios, el deporte es muy técnico ahora", explicó.

La victoria al sprint en Qatar fue el punto culminante, especialmente porque lo logró tras batir a Max Verstappen en pista. El piloto australiano no se equivocó en ningún momento.

"Fue fascinante estar en la radio escuchando", dice Webber. "Me dijo: 'Avísame cuando Max pase a George Russell", y eso ocurrió. Entonces, por la forma en que tenía todo listo si Max llegaba, los chicos de McLaren estaban diciendo 'ok, wow, eso era de tercer o cuarto año, ¿tal vez?".

"Esas son las cosas que nos gustan de Oscar. Todavía tiene lagunas, tiene que haber lagunas, es evidente. Pero en los próximos dos o tres años, por supuesto, vamos a empezar a reducir lentamente esas diferencias".

Uno de los aspectos más impresionantes de la temporada de Piastri fue que cometió muy pocos errores. Tuvo salidas de pista en los entrenamientos de Montreal y Zandvoort -esta última provocó un accidente de Daniel Ricciardo, el hombre al que sustituyó en McLaren- y hubo algún que otro toque en la primera vuelta cuando estaba peleando por las posiciones de cabeza.

McLaren elogió también a Piastri: Fórmula 1 McLaren F1 destaca los puntos fuertes de Piastri tras su gran debut

"No ha experimentado muchas veces esto, más o menos nos lo esperábamos, lo que no siempre es fácil", dice Webber. "Dijo en febrero: 'Tengo que tener cuidado, no debo ser demasiado blando en mi primer año'. Y Oscar es así".

"Dije que no vamos a valorar a la gente por su reputación. Vamos a respetarlos; son los mejores del mundo, pero tenemos que competir con ellos, todo lo duro que queramos, pero sin ser demasiado pusilánimes, porque eso es lo que la gente puede esperar. Y él no es así".

Webber reconoce que Piastri aprendió mucho de Norris, pero insiste en que también funcionó a la inversa, ya que se motivaron mutuamente.

"Creo que ellos mismos han mejorado. Le ha enseñado cosas nuevas a Lando. Obviamente, Lando le enseñó muchas cosas a Oscar. Es un compañero de equipo con mucha experiencia. Creo que ha sido un gran cambio para Lando y ha sido positivo para ambos lados del garaje en cuanto a los mecánicos y todo el mundo".

Piastri reconoció que en la primera parte de 2023 se tomó su tiempo para ponerse al día durante los fines de semana, ya que había mucho que aprender y asimilar, y por eso sólo se puso a tono en la sesión de clasificación. En las últimas pruebas de la temporada, era evidente que se acercaba a los límites los viernes, y ese proceso de ponerse a ello enseguida se acelerará este año.

"Los coches son tan técnicos en estos días y, obviamente, era la primera vez que trabajaba con sus ingenieros. Max llevaba ocho años con los suyos, Lando cinco, así que ese vínculo, ese matrimonio, esas cosas llevan su tiempo. La élite está asentada, y con Oscar, no podemos adelantar eso. Pero lo que podemos hacer es seguir dándole apoyo".



"McLaren ha sido tan, tan bueno. Tuvo mucha suerte de contar con Andrea en su primer año. Andrea ha sido muy bueno para Oscar en el aspecto deportivo. Y sé que Andrea quiere a Oscar".

Stella está de acuerdo en que la pareja Norris/Piastri ayudó a mejorar el equipo en 2023, al tiempo que subraya que los dos pilotos se llevan bien.

"La relación entre Lando y Oscar es un punto fuerte de nuestro equipo", dice el italiano. "Tengo que decir que ser compañero de equipo de Lando es relativamente fácil, porque ya hemos visto este tipo de relación con Carlos Sainz, con Daniel. Por tanto, me gustaría reconocer hasta qué punto Lando crea las condiciones para establecer un tipo de relación fructífera que ayuda al equipo y ayuda al crecimiento de ambos pilotos. Y luego tenemos a Oscar. Llegó con una característica similar. Con el proceso natural de conocerse poco a poco, podemos ver que ahora esto han establecido una relación muy funcional entre los dos", dijo.

Stella respalda el argumento de Webber sobre que los dos pilotos aprenden el uno del otro, a pesar de la mayor experiencia de Norris en la Fórmula 1.

"Siempre reconocí que también los dos, en cierta medida, han complementado las características desde un punto de vista técnico y de conducción. Lo que significa que ya desde la FP1, mirando el uno al otro, podían pensar 'yo podría hacerlo mejor aquí porque sé que aquí Oscar todavía puede ir más rápido', y Oscar podría decir lo mismo al mirar los datos de Lando. Creo que esto ayudó a mejorar a ambos durante los fines de semana".

"Tenemos muchas ganas de dar un paso más, incluso en la relación con la forma en que los pilotos colaboran entre sí y la forma en que los pilotos trabajan con sus equipos".

Con los nuevos fichajes técnicos, Rob Marshall y David Sánchez, se espera que McLaren mantenga su progresión y pueda liderar la persecución de Red Bull en este 2024.

