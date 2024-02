El vídeo premonitorio de Leclerc sobre Hamilton y Ferrari que es viral

Como esos recuerdos que de repente cobran sentido, como esa sensación de que las cosas pasaron por delante y nadie se percató. ¿Sabía Charles Leclerc cosas, o fue una simple broma que se ha hecho realidad? La noticia del fichaje de Hamilton con Ferrari para 2025 conmocionó al mundo del deporte, y surgieron todo tipo de reacciones. Añadiendo picante al asunto, la Fórmula 1 volvió a publicar un vídeo que de nuevo se hizo viral, muchos meses después.

Ocurrió durante el GP de Mónaco 2023, el pasado mayo, cuando Hamilton aún no había renovado con Mercedes (lo hizo el 31 de agosto) y a Leclerc le preguntaron por los rumores sobre quién sería su futuro compañero en Ferrari.

El monegasco, ni corto ni perezoso, se giró entonces hacia Lewis Hamilton y sonriendo dijo: "¡Hola, Lewis!".

Luego, ya en tono más serio, contestó a la pregunta de qué buscaba él en un compañero, y dijo: "Un compañero de equipo rápido, como todos. Estamos en la Fórmula 1 y nos encanta luchar contra los mejores". Acto seguido, recordó que Carlos Sainz era su compañero y también tenía contrato para 2024, y aclaró: "Pero eso no quiere decir que mi compañero de equipo no sea rápido. Carlos es un piloto extremadamente rápido. Pero sí, teniendo en cuenta que yo no soy la persona que toma las decisiones, veremos".

Esa primera reacción hizo inevitable que le preguntaron por la posibilidad de acoger a Hamilton en Ferrari, pero Leclerc prefirió entonces evitar polémicas: "Si digo que sí, me imagino que será el titular de todos los periódicos".

Y alabó a su futuro compañero: "Pero quiero decir que Lewis es un piloto increíble, ha conseguido mucho en este deporte. Así que creo que a cualquiera de la parrilla le encantaría tener a Lewis como compañero de equipo, ya que todo el mundo aprendería mucho de él. Pero insisto, estoy contento donde estoy. Y con Carlos, la relación también es estupenda".

El turno de preguntas pasó a Hamilton, al que le pidieron comentar lo que acababa de ocurrir: "En primer lugar, gracias por las bonitas palabras. Hola a todos. Sí, creo que, obviamente, cuando estás en negociaciones contractuales, siempre va a haber rumores. Y creo que en última instancia son eso, rumores... a menos que lo escuches de mí eso es todo lo que es".