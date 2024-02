Button propone a Mercedes F1 sustituir con Alonso a Hamilton

El bombazo del fichaje de Hamilton por Ferrari para 2025 ha dejado vacante un asiento muy apeticible en la parrilla, el que quedará libre en Mercedes. Al equipo alemán no le faltarán pretendientes, pero por si acaso, Jenson Button les ha dado el consejo de llamar a la puerta de Alonso.

A Fernando Alonso se le ha relacionado en varios momentos de su carrera con Mercedes, y en 2017 Toto Wolff, que siempre ha hablado muy bien de él, admitió que hubo negociaciones durante su etapa en McLaren.

El contrato de Alonso con Aston Martin acaba en este 2024, y su intención hasta ahora era seguir. Sin embargo, se abre un panorama en el mercado de fichajes que nadie esperaba. Button, que fue compañero de Alonso en McLaren, opinó sobre quién podría ser el futuro compañero de George Russell, e hizo campaña por el bicampeón.

"Quiero decir, tengo que decir que sí, puede que esté enamorado de mi ex compañero de equipo, Fernando Alonso, pero me encantaría ver a Fernando Alonso ahí", dijo en una videollamada desde su casa en Los Ángeles con Sky Sports F1. "Creo que ahora tiene 42 años, pero el hambre está ahí. Y si tiene hambre, está en forma, pilota todos los días, siempre conduce un kart o algún tipo de coche de carreras. Si está ahí la posibilidad, creo que sería una asociación genial. Creo que aprenderían bastante bien el uno del otro", dijo sobre juntar a Russell y Alonso.

"George tiene que empezar a pensar en un nuevo compañero de equipo. ¿Va a ser alguien como Alex Albon, que fue uno de sus rivales en karting, o va a ser alguien como Fernando Alonso, que simplemente no se retira nunca y siempre está luchando por los primeros puestos en los mejores equipos? Quién sabe".

El campeón del mundo de F1 2009 también fue compañero de Lewis Hamilton en McLaren, y definió la noticia como "un gran acontecimiento para el deporte", algo histórico.

"Si Lewis se hubiera quedado en Mercedes y hubiera ganado una carrera el año que viene, habría estado bien. Pero que se pase a Ferrari es enorme. Creo que es genial para el deporte, los ojos de todo el mundo estarán puestos en la Fórmula 1, especialmente en Ferrari y en cómo Lewis se enfrentará a Leclerc".

Lewis Hamilton con Ferrari (montaje)

"Es algo grande cuando has estado con un equipo durante tanto tiempo en tu carrera y de repente te mudas a otro equipo. Es una situación difícil. Tengo que reconocérselo a Lewis, ¡será un trabajo duro!".

"Después de 12 años en Mercedes, es más tiempo del que la mayoría de la gente pasa en la Fórmula 1. Pasar ese tiempo con un equipo y lograr lo que ha logrado... tal vez quería algo diferente para darle un poco de sabor".

"Todos llegamos a un punto en nuestras carreras en el que dices: 'Sabes qué, he conseguido lo que me había propuesto' y decides retirarte. Pero él fue por otro camino y dijo: 'Sabes qué, siento que necesito un cambio, me voy a Ferrari".

La llegada de Hamilton a Ferrari será en 2025. Antes, equipo y piloto, como Sainz y Ferrari, deben completar un 2024 sabiendo que su futuro está separado. El momento del anuncio, antes de empezar siquiera el mundial, sorprende a Button: "Lo extraño es que es una decisión muy temprana Todavía falta un año para que entre en Ferrari, así que ¿cómo será el ambiente en Mercedes?".

"No es fácil. ¿Qué le van a ocultar a Lewis? Quiero decir, él ya conoce ese equipo por dentro y por fuera, pero cuando se pongan a ello, ¿habrá algunas cosas que le oculten a Lewis? Probablemente".

"Es un movimiento valiente de Lewis y le tengo mucho respeto porque no sólo se va a otro equipo. Se va a Ferrari, se va a un equipo de habla italiana, un idioma que no conoce y un idioma que Charles conoce muy bien. Es algo grande".

"Creo que todos, cuando éramos niños pequeños, veíamos el rojo el Ferrari y pensábamos: 'Quiero correr para ese equipo".

De hecho, Button asegura que tuvo la oportunidad de correr para Ferrari, que llegó a estar a punto de firmar incluso, pero no se dio: "Yo no tuve la oportunidad de correr para Ferrari, estuve muy, muy cerca, casi tenía el contrato, pero creo que es una oportunidad especial para él. Espero que le vaya bien. Porque es difícil terminar tu carrera después de haber rendido tan bien... terminarla con un equipo y no rendir allí..."

"Pero estoy deseando ver a Lewis y creo que ahora está en un momento en el que tiene mucha confianza. Creo que está dando lo mejor de sí. Si puede llevar eso a Ferrari, estamos deseando ver una gran batalla entre él y Charles", sentenció.