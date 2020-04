El llamativo plan de Vettel para no "volverse loco" en la cuarentena

A falta de competición, pilotos y equipos se esfuerzan por aportar contenido y entretener a aficionados y medios. Este sábado, Sebastian Vettel accedió a responder a las preguntas de los seguidores de la cuenta de Ferrari, y dejó alguna cosa interesante.

Al tetracampeón comenzaron preguntándole qué consejo daría a los fans de la Fórmula 1 en este momento, y contestó: "No creo que realmente pueda dar buenos consejos. Simplemente tomaos en serio la situación, tened cuidado de vosotros mismos y de los demás, sobre todo de la gente mayor. Mantened la distancia, lavaos las manos....".

"Probablemente son muchos consejos, pero básicamente creo que lo más importante es respetar a las otras personas, mantener con ellos una distancia prudente. Y no subestimar la situación, tomándoselo en serio y siendo responsables".

La siguiente pregunta fue la que reveló un curioso pasatiempo que planea seguir Vettel. El alemán a menudo llega en moto a los circuitos, nunca ha ocultado su amor por las dos ruedas, y una aficionada le preguntó si ya ha tenido tiempo de restaurar su vieja motocicleta: "La respuesta es 'todavía no'. Espero y creo que lo haré, ya que parece que tendremos más tiempo libre. Centrarse en tuercas y tornillos y en trabajos de restauración de la moto puede ser una buena manera de ... ¡no volverse loco!".

Una cuestión más profunda fue la de qué consejo daría a un 'joven' Vettel si pudiera cambiar algo del pasado. Vettel no dudó: "No le daría ningún consejo, creo que todo lo que pasó fue por una razón. Me siento muy afortunado de haber tenido una carrera como la que he tenido hasta ahora y no creo que pudiera haber aprovechado ningún atajo. Creo que superar los tiempos difíciles es una oportunidad para fortalecerte".

Además, el de Ferrari recogió el guante sobre posibles estudios a cursar cuando se retire. Al preguntarle si se plantea estudiar ingeniería, declaró: "Antes de convertirme en profesional y antes de comenzar mi carrera como piloto, al final de secundaria iba a ir a la universidad y estudiar ingeniería mecánica. Creo que es algo que me gustaría hacer, pero mientras tanto he desarrollado una pasión por muchas otras cosas, aunque siempre hay algo que me fascina y es comprender cómo funcionan las cosas. Y, por supuesto, me gusta entender todo lo que pasa en nuestro coche y cómo funciona en general. Podría ser algo interesante hacerlo algún día...".

Por último, Vettel agradeció todo el apoyo que recibe y animó a todo el mundo en un momento muy complicado.

A Vettel también le preguntaron cuál era su casco favorito y no supo con cuál quedarse. ¿Cuál elegirías tú?