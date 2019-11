Vettel y Leclerc se calman ante los medios tras su enfado en pista

El Safety Car que apareció tras la rotura de motor de Bottas lo cambió todo en el GP de Brasil 2019. Eso hizo que Ferrari decidiera hacer un pitstop con Leclerc que acabó dejándole con más opciones que su compañero Vettel.

El alemán se vio superado en el reinicio por Alex Albon y también le pasó Leclerc a falta de cinco vueltas. Vettel se pegó a la zaga del coche de su compañero y en la segunda zona de DRS, la recta antes de la curva 4, inició la maniobra de adelantamiento. Sin embargo, se tocaron y ambos reventaron uno de sus neumáticos, quedando fuera de carrera.

Por radio los dos se mostraron muy enfadados con el otro, pero luego, ante los medios, estuvieron mucho más calmados. Vettel no admitió su culpa y dijo que lo peor es el resultado que queda para Ferrari.

"No tenía mucho espacio a la derecha y obviamente tuve una mejor salida de la curva 3 e intenté pasarle, eso es todo. Es una pena para el equipo, obviamente. No hemos terminado la carrera y eso es la prioridad. Es obviamente negativo para nosotros como equipo", explicó el tetracampeón.

Leclerc negó incluso el enfado y mostró pena por el desenlace de la carrera de Interlagos: "Enfadado no estoy, pero sí estoy apesadumbrado por el equipo, porque ambos coches se han quedado fuera. Hasta entonces había sido una carrera buena".

Explicando la maniobra de la discordia, Leclerc dijo que adivinó lo que pasaría: "Ha sido un buen adelantamiento en la 1. Luego en la curva 3 tuve que cerrar porque sabía que Seb lo intentaría de nuevo".

"Lo hizo, se echó al exterior, donde había poco espacio, pero dejé el espacio suficiente que él aprovechó, y luego hacia el final de la recta comenzó a echarme un poco hacia adentro, y estábamos muy cerca. Todo pasó muy rápido, y en cuanto se fue al interior nos tocamos y sufrí un pinchazo".

"Es una pena y lo siento mucho por el equipo. Es muy frustrante porque estaba contento con la carrera hasta entonces. A veces estas cosas pasan, tenemos que analizar la situación y yo tengo mi opinión".

Cuando se le preguntó si cambiaría su relación con Vettel, el monegasco dejó claro que no pasaría factura: "Todavía no he visto a Seb, pero estoy bastante seguro de que somos lo suficientemente maduros como para dejar eso atrás. Al final, ambos sentimos mucha pena por el equipo. Este es el resultado final, ambos coches no acabaron y eso es muy decepcionante. Para el futuro, dejamos eso atrás y seguiremos trabajando juntos".

Leclerc confirmó que habló con su jefe, pero no con su vecino de box: "Todavía no hablé con él. Lo hice con Mattia, pero eso es todo".

Los comisarios decidieron que ninguno de los dos merecía sanción por lo ocurrido.

Galería Lista GP Mónaco 1967: Fallece Lorenzo Bandini 1 / 25 Foto de: LAT Images Este fue uno de los peores años de Ferrari, ya que Lorenzo Bandini murió tras un accidente en la carrera de Montecarlo. Bandini perseguía al Brabham de Denny Hulme. Bandini perdió el control del Ferrari y se estrelló contra las barreras de paja, provocando un incendio en su coche. de Bandini pierde el control, se estrella y está en llamas. El proceso de extinción de incendios se vio obstaculizado y se tardó demasiado en socorrer al piloto. Bandini murió por quemaduras. GP Alemania 1976: el infierno en llamas para Niki Lauda 2 / 25 Foto de: Uncredited Poco antes de la carrera, el líder del campeonato, Niki Lauda, había pedido que se cancelara por razones de seguridad ante la previsión de lluvia. Los demás pilotos se negaron y la carrera se celebró. Comenzó a llover y llegó el caos cuando los equipos comenzaron a cambiar neumáticos. Lauda tuvo un grave accidente y su coche quedó en mitad de la pista envuelto en llamas. Otros pilotos, Harald Ertl y Brett Lunger, se detuvieron e inmediatamente ayudaron a Lauda. Fueron asistidos por Guy Edwards y Arturo Merzario. Lauda siguió en el coche en llamas durante unos momentos antes de ser extraído y trasladado al hospital. GP Canadá 1980: el campeón no se clasifica 3 / 25 Foto de: Jean-Philippe Legrand A pesar de ser el campeón del año anterior, Ferrari llegó a la temporada de 1980 con el 312 T5, un coche con tecnología más antigua mientras sus rivales entraban en la era del turbo. Los pilotos de Ferrari, Jody Scheckter y Gilles Villeneuve, no tuvieron el mejor rendimiento ese año. Lo peor llegó cuando Scheckter no se clasificó en el GP de Canadá. Fue extraño ver al vigente campeón del mundo sin clasificarse para una carrera. GP Bélgica 1982: el adiós de Gilles Villeneuve 4 / 25 Foto de: Rainer Nyberg Con Gilles Villeneuve y Didier Pironi como pilotos, Ferrari entró en la temporada de 1982 como uno de los equipos más fuertes. En la clasificación para el GP de Bélgica, Villeneuve se estrelló violentamente contra Jochen Mass (March-Ford) a unos 200 km/h y salió despedido unos 50 metros antes de chocarse contra una valla. Por la noche, se declaró el fallecimiento de un piloto que es ídolo entre los tifosi. Ferrari no disputó el GP de Bélgica y aún tendría otro triste episodio más tarde en ese año. Mira la siguiente foto. GP Alemania 1982: el accidente de Didier Pironi 5 / 25 Foto de: LAT Images Quedaban cinco carreras y Didier Pironi lideraba el mundial por 9 puntos de ventaja sobre John Watson. Sin embargo, en Alemania sufrió un accidente similar al de Villeneuve. Antes, Pironi había ganado en San Marino (foto) y Zandvoort. En Alemania, Pironi se estrelló contra la parte trasera del Renault de Alain Prost. Aunque sobrevivió, sufrió lesiones en las piernas que pusieron fin a su carrera en la F1. Keke Rosberg ganó el título por cinco puntos ya que el francés de Ferrari no disputó las últimas cuatro pruebas. GP Japón 1990: Prost vs Senna, parte 2 6 / 25 Foto de: Jean-Francois Galeron La llegada de Alain Prost a Ferrari dio a los de Maranello la oportunidad de desafiar a Ayrton Senna (McLaren) y luchar por el título en el campeonato de 1990 hasta la penúltima carrera en Japón. Senna sacaba 9 puntos a Prost en una época en la que el ganador de la carrera se llevaba esa misma cantidad. El brasileño logró la pole con el francés en segunda posición pero, como había ocurrido dos años antes, Suzuka fue testigo de un accidente entre ambos. Los dos abandonaron antes de completar una sola vuelta y ese doble abandono daba el mundial a Senna, que había provocado el accidente metiéndose en un hueco que no existía. GP Italia 1995: una maldita cámara 7 / 25 Foto de: LAT Images Los incidentes que afectaron a los favoritos Damon Hill y Michael Schumacher hicieron que Jean Alesi y Gerhard Berger, de Ferrari, se pusieran primero y segundo. Sin embargo, la cámara de TV del coche de Alesi se salió e impactó contra el coche de Berger, dañando su suspensión. El austriaco se retiró. Alesi pudo seguir hasta que problemas de fiabilidad le hicieron retirarse también. GP Europa 1997: El polémico duelo Schumacher-Villeneuve 8 / 25 Foto de: LAT Images La presencia de Michael Schumacher le dio a Ferrari la oportunidad de ganar el mundial de 1997. En la última carrera de la temporada, el GP de Europa, Schumacher se chocó voluntariamente contra Villeneuve, de Williams, en la vuelta 48. Schumacher se retiró, mientras que Villeneuve acabó tercero y se llevó el título. A Schumacher le quitaron todos los puntos que había conseguido esa temporada como sanción. GP Japón 1998: La pesadilla de Schumacher 9 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Antes de la última carrera de la temporada, Mika Hakkinen, de McLaren, lideraba la clasificación de pilotos por sólo cuatro puntos. El motor de Schumacher se detuvo antes de la salida y le obligó a salir último. Remontó hasta la séptima plaza, pero un pinchazo por escombros que había en la pista tras accidente de Esteban Tuero le obligó a retirarse. GP Europa 1999: ¿Y mis neumáticos? 10 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine pasó a ser el primer piloto de Ferrari en 1999 tras la lesión de Schumacher por su accidente en el GP de Gran Bretaña, que le dejó fuera de competición. En el GP de Europa de 1999, ocurrió de los momentos más surrealistas de la F1 cuando Irvine entró a boxes. El Ferrari F399 de Irvine tuvo que esperar durante 48 segundos porque no estaban listos los cuatro neumáticos, solo había tres. Finalmente el piloto acabó séptimo y perdió el campeonato ante Mika Hakkinen por un margen estrecho. GP Austria 2002: la victoria del piloto que no ganó 11 / 25 Foto de: Ferrari Media Center Para facilitar el mundial de Michael Schumacher, Ferrari recurrió a las órdenes de equipo en el GP de Austria de 2002. En la última vuelta, el equipo del Cavallino pidió a Rubens Barrichello que se dejara pasar por Schumacher, y lo que pasó en el podio fue quizás uno de los momentos más embarazosos de la historia de la F1. Con el público mostrando su malestar, Schumacher se bajó al segundo puesto y entregó el trofeo de ganador a Barrichello. Ferrari fue multado con un millón de dólares por ese sonrojan incidente. GP Japón 2006: muchos años después, humo 12 / 25 Foto de: XPB Images Michael Schumacher estaba realizando una gran remontada en la segunda mitad de año y en Japón lideraba una carrera de la que iba a salir líder a falta de la visita a Brasil. Sin embargo, y a falta de 17 vueltas, su motor Ferrari se rompió, algo que no sucedía desde el año 2000, y Alonso recogió la victoria que le pondría en bandeja el campeonato. El 'Kaiser' no pudo retirarse como campeón. GP Brasil 2008: campeón por segundos 13 / 25 Foto de: XPB Images ¿Quién no recuerda este final? Hamilton sacaba 7 puntos a Massa a falta de una carrera, cuando el ganador lograba 10 y no 25 puntos. El brasileño cumplió y ganó en una carrera alocada con lluvia incluida. A falta de una vuelta un muy joven Sebastian Vettel pasaba a Hamilton, que se colocaba sexto perdiendo así el mundial. El box de Ferrari celebró tras el paso por meta de Massa un mundial que no habían ganado, y es que aunque la realización no lo mostró, Hamilton había superado a falta de dos curvas a Timo Glock, que llevaba neumáticos de seco. El inglés fue campeón y las lágrimas de Massa y de toda 'la Torcida' se mezclaron con la lluvia que caía sobre Sao Paulo. GP Hungría 2009: el extraño y terrible accidente 14 / 25 Foto de: XPB Images Una temporada peor para Ferrari fue la de 2009. Después de casi ser campeón en 2008, Massa sufrió un accidente muy desafortunado en la clasificación del GP de Bélgica, cuando un resorte de la suspensión trasera del Brawn GP de Barrichello impactó contra su cara a una velocidad increíble. Massa no disputó el resto de la temporada y fue reemplazado por Luca Badoer y Giancarlo Fisichella. La única victoria roja de ese año la logró Kimi Raikkonen en el GP de Bélgica. GP Abu Dhabi 2010: el anzuelo y Petrov 15 / 25 Foto de: XPB Images Alonso llegaba a la última carrera del año líder, a 8 puntos de Webber y 15 de Vettel. En Abu Dhabi salía tercero, dos posiciones por delante de Webber y dos por detrás de Vettel, el hombre de la pole. El alemán ganó sin problemas pero Ferrari cometió un grave error: reaccionó al movimiento de Red Bull, que hizo entrar en boxes a Webber, haciendo entrar a Alonso. El español cayó detrás del Renault de Petrov al que no pudo adelantar en toda la carrera y acabó 7º. Le bastaba con ser 5º pero no pudo lograrlo y el título fue para Vettel, el piloto que más complicado lo tenía antes de llegar a la última prueba. GP de Japón 2012: otra vez un Lotus y la ventaja se esfuma 16 / 25 Foto de: XPB Images Quedaban seis carreras para acabar el mundial y Alonso sacaba 29 puntos a Vettel. El alemán logró la pole y Alonso partía 6º, pero en la primera curva de nuevo recibió un toque de un Lotus (esta vez Kimi Raikkonen) que pinchó su neumático y le hizo trompear, quedando fuera de carrera a las primeras de cambio. Vettel ganó y la distancia se redujo hasta los 4 puntos. GP Bélgica 2012: un accidente con el que perdía ventaja 17 / 25 Foto de: XPB Images Alonso se había ido a las vacaciones de verano líder con 40 puntos sobre Webber y 42 sobre Vettel. En el GP de Bélgica, el primero tras el parón, partía 5º, Webber 12º y Vettel 10º. Sin embargo, en la salida Romain Grosjean tocó a Hamilton y ambos embistieron brutalmente a Alonso, a quien el Lotus de Grosjean le pasó por encima a pocos centímetros de su cabeza. Los tres abandonaron. Vettel fue 2ºy Webber 6º, quedándose a 24 y 32 puntos respectivamente. 2014: primer año turbo híbrido, año fallido 18 / 25 Foto de: XPB Images La Fórmula 1 entraba en 2014 en la nueva era turbo híbrida con los motores V6 y Ferrari no dio la talla. Alonso y Raikkonen completaron la primera temporada de Ferrari sin victorias desde 1993. GP Austria 2016: ejemplo de un año en blanco 19 / 25 Foto de: Ferrari Media Center Aunque Ferrari contaba con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen como pilotos, no lograron ganar ninguna carrera de la temporada 2016. Tuvieron sin embargo una buena oportunidad de ganar el GP de Austria, pero el neumático derecho de Vettel explotó en la vuelta 27 y el tetracampeón se estrelló contra las barreras. Vettel acabó cuarto en el campeonato, mientras que Raikkonen fue sexto. El horrible mes de 2017: Con Monza empezó todo 20 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Monza era territorio Mercedes, pero la lluvia de la FP3 y la clasificación empapó las ilusiones de Ferrari de dar la sorpresa ante su afición y Vettel clasificó 8º con Raikkonen 7º. Salieron quinto (Kimi) y sexto (Sebastian) por sanciones de otros rivales y aunque el alemán remontó y acabó tercero, el pobre rendimiento del sábado le dejó sin opciones de ganar. Aunque solo por 3 puntos, Hamilton le robaba el liderato del mundial por primera vez en todo el año. El horrible mes de 2017: Un choque absurdo y la mejor oportunidad perdida 21 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Hamilton y Mercedes sufrían más de la cuenta y salían quintos, con Vettel en la pole. Sin embargo, la lluvia complicó la salida y Vettel, que arrancó mal, arrinconó a Verstappen, que tocó a un Raikkonen que iba por el exterior y los tres acabaron abandonando. Un '0' y victoria de Lewis que alejaba el mundial a 28 puntos en un circuito donde Ferrari esperaba (y lo tenía todo para ello) salir primero. El horrible mes de 2017: bofetón sin levantarse 22 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari se sobrepuso del varapalo de Singapur y llegó a Malasia con la intención de minimizar daños en un circuito favorable a Mercedes. En pista demostraron, sin embargo, que podían llevarse la victoria y empezar la remontada. Vettel lideró los libres pero, al final de los terceros, sufrió una avería de motor y no llegó a tiempo de disputar la clasificación. Saldría último. Para colmo Raikkonen, que partía segundo y podía robarle puntos a Hamilton, no pudo ni tomar la salida por otra avería idéntica y aunque Vettel realizó una espectacular remontada de la última a la 4ª plaza, Hamilton fue segundo y la distancia creció hasta los 34 puntos. El horrible mes de 2017: la gota que colmó el vaso 23 / 25 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Vettel logró salir en primera fila y el ritmo mostrado por Hamilton (que ganó pero no fue muy superior a Red Bull) le habrían permitido soñar... si no fuera porque en la vuelta de formación de la parrilla sufrió un problema con una bujía del motor. Sus mecánicos trabajaron a contrarreloj para repararlo en parrilla pero no tuvieron tiempo y al poco de salir, Vettel acusó falta de potencia y tuvo que retirarse tras solo cuatro vueltas. 59 puntos con Lewis y adiós al mundial. GP Alemania 2018: un nuevo mundial empieza a perderse 24 / 25 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ferrari se mostró más competitivo que nunca en la primera mitad del año 2018, y Vettel parecía destinado a llevarse el mundial. Sacaba ocho puntos a Hamilton tras las diez primeras carreras, y logró la pole en Alemania con su rival saliendo 14º. Todo estaba listo para ampliar por mucho su ventaja, pero un error cuando empezó a llover dejó a Vettel fuera de carrera, diciendo adiós a 25 puntos seguros y dándoselos a Hamilton, que con una genial remontada ganó la carrera. De salir con al menos 15 puntos de ventaja, Vettel se fue de su país 17 puntos atrás. A partir de ahí todo empezó a salir mal (salvo en Spa) y Hamilton se dirigió hacia el pentacampeonato. Fallece el presidente Sergio Marchionne 25 / 25 Marchionne dio la vuelta a Ferrari y la convirtió de nuevo en aspirante a todo. Sin embargo, no vio completada su obra y dejó huérfana a la Scuderia. El 21 de julio se anunció que dejaba de ser presidente por las complicaciones de salud sufridas tras una operación. Pocos días después, el 25 de julio, fallecía a los 66 años de edad.

