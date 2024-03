Vettel elogia el papel de DTS en la F1, pero cree que es "muy irreal"

Sebastian Vettel se retiró de la Fórmula 1 a finales de la temporada 2022, por lo que formó parte de hasta cuatro temporadas de la famosa serie de Netflix conocida como Drive To Survive, que cuenta de una manera un tanto especial todo lo que sucede a lo largo de cada temporada.

Si bien desde la llegada de esta serie-documental la máxima categoría del automovilismo ha visto como su número de nuevos aficionados ha crecido notablemente, así como también el interés por la F1 por parte de patrocinadores y demás, también ha provocado muchas polémicas por la forma en la que ha tratado la gran mayoría de temas, en gran parte por el hecho de haber creado drama y polémicas donde realmente no las había.

En una entrevista con NZZ, Vettel fue preguntado por la serie-documental que el pasado mes de febrero sacó a la luz su sexta temporada y, aunque elogió el importante papel que ha tenido para la Fórmula 1, también fue crítico con ese exceso de drama y reconoció que para él no tiene valor.

Cuando se le preguntó si dejaban que sus hijos vieran "Drive to Survive", Vettel respondió: "Aún no me lo han preguntado", a lo que añadió: "Y yo sólo he visto un episodio desde que se emitió esa serie por primera vez".

"Personalmente, lo vi todo un poco extraño porque era demasiado irreal. Pero a su vez lo entiendo, porque generó mucho interés y atrajo una nueva oleada de aficionados al automovilismo", dijo el alemán cuatro veces campeón del mundo.

Vettel también reconoce que aunque él prefiere otro tipo de contenido para aprender cosas sobre la Fórmula 1, también entiende que los nuevos aficionados tengan en tan alta estima a DTS.

"No se puede conseguir eso con vídeos que duren horas explicando cómo se puede ajustar un amortiguador o cosas así. Gracias a Netflix, los aficionados ahora sienten que están aprendiendo más. Al menos porque ven que hay más drama en las carreras".

"Pero yo, cuando siento la necesidad de aprender más sobre la Fórmula 1, cojo el teléfono, no el mando de la televisión", concluyó el veterano alemán de 36 años de edad.

Pese a llevar fuera de la máxima categoría desde finales de 2022, en las últimas semanas algunos rumores afirmaron que un hipotético regreso de Vettel a la F1 podría convertirse en realidad a través de un vínculo con Mercedes, un equipo de su misma nacionalidad que cuenta con un asiento disponible tras la sorprendente salida de Lewis Hamilton y, a la espera de que el actualmente piloto de la F2, Kimi Antonelli, coja más experiencia, podría tener sentido.

Sebastian Vettel Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

