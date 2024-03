Vettel intercambia mensajes con Wolff y no descarta volver a la F1

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que fue una sorpresa para todos, ha dado el pistoletazo de salida a la "silly season" de la Fórmula 1. Y justo en medio de todos los rumores, aparece un nombre que ya se había olvidado, el de Sebastian Vettel.

El alemán de 36 años, cuatro veces campeón del mundo, puso fin a su carrera deportiva en la F1 a finales de la temporada 2022, pero en varias ocasiones ha dejado la puerta abierta a un posible regreso. Y ahora, tras haberse recuperado mentalmente, Motorsport.com es consciente de que podría estar interesado en regresar al Gran Circo si Mercedes le ofrece su asiento.

Una hipótesis que ahora parece cobrar fuerza poco a poco en gran parte debido a la entrevista que el Schweiter NZZ publicó el viernes, en la que Vettel explica que el fichaje de Hamilton le "sorprendió" y que luego había "intercambiado algunos mensajes" con Toto Wolff.

El tetracampeón habló así sobre un posible regreso: "No es un problema para mí, también porque a mis 36 años todavía tengo todo el tiempo del mundo". Pero añadió que no tiene "ningún plan hasta ahora" para volver a la Fórmula 1 como piloto. Sin embargo, ante la pregunta de si eso significaba un no rotundo, dijo: "No".

Vettel descarta un regreso, porque "quizá llega un momento en el que diga: 'Sí, me gustaría volver'. Cuando me organice mentalmente para que de repente vuelva a tener sentido. Por el momento, me va muy bien fuera de la F1. No es un no definitivo, pero tampoco hay un sí".

Sin embargo, se ha filtrado entre sus allegados que está disfrutando mucho de su nueva vida, pero que echa de menos las carreras más de lo que en un principio quería admitir.

"Es un proceso y probablemente aún esté a mitad de ese camino. A veces echo de menos la emoción del viejo mundo. Hay varias cosas que echo de menos. Cómo vivía el momento, la competición. Eso es lo que más echo de menos", reconoció el alemán.

Mercedes se mantiene cauto al respecto: Fórmula 1 Mercedes F1 no quiere "alimentar" los rumores sobre Kimi Antonelli

¿Está Mercedes interesado en Vettel de cara a la F1 2025?

La gran pregunta es: ¿realmente Mercedes quiere a Vettel? Toto Wolff afirma que después de Melbourne (es decir, a finales de marzo) tomarán una primera decisión fundamental sobre la dirección a seguir en la búsqueda de un sucesor para Hamilton.

En una entrevista concedida a Sky, el jefe del equipo Mercedes dijo: "Tenemos que tomar una decisión después de tres o cuatro carreras: ¿Apostamos por la juventud, planificamos a largo plazo? ¿O apostamos por la experiencia e intentamos optimizar a corto plazo y dar a los jóvenes unos años más de experiencia? Esa es la decisión".

Los entendidos lo traducen así: después de Melbourne, la Fórmula 2 también habrá completado sus tres primeros fines de semana de carreras en 2024. Para entonces, al menos estará un poco más claro cómo se desenvuelve Andrea Kimi Antonelli en su primer año en la F1, ya que el equipo alemán tiene todas sus esperanzas depositadas en el joven piloto italiano.

No obstante, Antonelli se saltó la Fórmula 3 y debutará directamente en la Fórmula 2 este 2024, por lo que sentarse directamente en el Mercedes de fábrica en 2025 supondría quizá un paso demasiado grande en su carrera deportiva. Y en la primera carrera de Fórmula 2 de la temporada, el sprint del viernes, sólo terminó 14º.

En cuanto al alemán, Wolff también le dedicó buenas palabras: "Sebastian es una gran persona y un gigante de este deporte". Y subrayó que, a diferencia de otros expertos del paddock, no cree que Vettel haya dejado de ser competitivo pese a sus varios años inactivo activo: "Creo que también tiene el rendimiento", afirma.

Alonso ya advirtió a Vettel: Fórmula 1 Alonso advierte a Vettel: "No se puede subestimar el volver a la F1"

Vettel sigue viendo la Fórmula 1 con su mujer y sus hijos

Sea como fuere: Vettel echa de menos la Fórmula 1, y el alemán ya no lo oculta: "Quería probar a desintoxicarme en el primer GP después de mi última carrera. En realidad no vi los entrenamientos, pero poco antes de la clasificación tuve que ceder y me puse a verla".

"Por supuesto, me sigue interesando este deporte, aunque ya no esté tan cerca de él. Lo veo con mi mujer y suelo comentar lo que va pasando inconscientemente. Ella dice que es la primera vez que entiende de verdad la Fórmula 1. Y cuando acierto una estrategia en boxes, alucina", dijo sonriendo Vettel para finalizar.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!