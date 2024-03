Pirelli creará neumáticos nuevos para F1 2025 con un gran objetivo

Los neumáticos no han cambiado en esta temporada 2024 de Fórmula 1, pero eso sí lo harán el año que viene. Pirelli está trabajando en unos neumáticos completamente nuevos para 2025, el último año con el reglamento actual en la Fórmula 1.

La marca italiana ha puesto sus miras en ello después de que los equipos votaran en contra de la propuesta para prohibir las mantas térmicas. De cara a 2024, casi todo el desarrollo se centró en neumáticos que pudieran funcionar sin esas mantas, pero en la Comisión de Fórmula 1, los equipos se opusieron a llevar a cabo dicho cambio.

En cierto modo, fue un chasco para la compañía, ya que habían invertido mucho en neumáticos de F1 que funcionasen sin mantas térmicas: "Eso es cierto, aunque quiero subrayar que aún así hemos aprendido mucho durante ese proceso y, para compañía en general, también hemos aprendido mucho de los neumáticos que pueden funcionar sin mantas térmicas", dijo Mario Isola en una entrevista con Motorsport.com.

La decisión de los equipos de votar en contra de dicho cambio fue molesta para el proveedor, pero Isola no quiere hablar de pérdida de dinero y tiempo: "No hay que olvidar que suministramos neumáticos a muchos campeonatos fuera de la F1. Ahora podemos transferir todos esos conocimientos a otras categorías. En consecuencia, no ha sido una pérdida de tiempo".

Nuevos neumáticos para la F1 2025 en proyecto

Por esa razón, después de que el plan de usar neumáticos sin mantas térmicas fuese desechado, Pirelli tuvo que poner patas arriba el desarrollo. El año que viene, como se ha mencionado, será una historia completamente diferente, por lo que los equipos tendrán algo a lo que adaptarse. Además, dicho cambio volverá a hacer que los test de post-temporada en Abu Dhabi sean bastante más relevantes que la temporada pasada, cuando no había nada que probar.

"La decisión de mantener las mantas térmicas obviamente ha cambiado mucho nuestros objetivos para los próximos años. Significa que ahora nos centraremos más en evitar el sobrecalentamiento de los neumáticos".

Hemos decidido mantener los mismos productos esta temporada, pero para 2025 estamos desarrollando un neumático totalmente nuevo con una nueva construcción", dijo Isola.

Pirelli espera mejorar las carreras evitando el sobrecalentamiento, ya que eso permitirá a los pilotos seguirse unos a otros durante más tiempo sin necesidad de ahorrar goma: "Como los equipos están consiguiendo tiempos cada vez más rápidos, queremos combatir el sobrecalentamiento. Para ello, probablemente también necesitemos introducir compuestos completamente nuevos, pero como ya he dicho, eso no es posible durante una temporada. Como resultado, la única solución que tenemos ahora es trabajar para el año que viene", añadió.

Vale la pena mencionar que Pirelli introducirá neumáticos completamente nuevos sólo para una temporada, ya que en 2026 habrá un reglamento completamente diferente.

¿El actual acuerdo será el último contrato de Pirelli en la F1?

Dado que Pirelli ganó recientemente la licitación para ser suministrador de la F1 hasta 2027, la marca italiana seguirá siendo el único proveedor incluso con la entrada de la nueva normativa.

Hay rumores en el paddock de que el contrato actual podría ser el último de Pirelli en la F1, pero Isola lo desmiente: "Creo que la gente dice eso principalmente porque hemos sido el único proveedor desde 2011, así que como marca hemos sido el único proveedor que ha estado tanto tiempo. Pero todavía estamos contentos de estar aquí y utilizar la Fórmula 1 tanto para la marca como para la tecnología".

"Cada año hay un nuevo reto, así que no estamos cansados de la F1. Entiendo que llevamos mucho tiempo aquí y también entiendo que otras empresas quieran entrar venir. Eso último, por cierto, no hace más que subrayar que la Fórmula 1 es un deporte de éxito. Es bueno tener interés de otras partes, aunque eso no significa que queramos parar. Lo evaluaremos más adelante", dijo.

