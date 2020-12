Vettel ya no es amigo de Lucilla

El próximo fin de semana, en el GP de Abu Dhabi, llega a su fin la relación entre Ferrari y Vettel, precisamente en el mismo circuito donde el alemán ganó su primer mundial hace 10 años arrebatándoselo a un piloto del equipo italiano.

Recuerda aquel GP de Abu Dhabi 2010: El primer mundial de Vettel; el "casi" de Alonso y Ferrari

Pero antes, en el GP de Sakhir de este domingo se repitió el mismo patrón de prácticamente toda la temporada: el alemán no encontró el ritmo con el coche y Ferrari falló en los dos pitstops que hizo con él.

"Creo que no merece la pena ni hablar de la carrera...", comentó con una sonrisa Vettel ante los micrófonos de la Sky F1 británica. "En primer lugar, ¡felicidades a Sergio! Estoy realmente feliz por él. ¡De verdad!".

"En segundo lugar, lo siento por George, por lo que tengo entendido, lideró todo el tiempo... Sumó sus primeros puntos en F1, ¡pero ojalá fuera con un resultado diferente!".

Centrándose en su propia actuación (llegó 12º a la meta del circuito de Bahrein), Vettel continuó sonriendo: "Mi carrera fue un poco irrelevante, así que...". Antes de ponerse más serio y explicar: "Fuimos lentos desde el principio. No podía seguir a la gente de delante y estar en la lucha. No ganaba nada en las rectas, ni siquiera con rebufo o DRS".

Ferrari decidió cambiar 'por precaución' la unidad de potencia de Vettel tras la FP3 del sábado, algo que ya acusó el tetracampeón en la clasificación.

"Estuve a la defensiva durante toda la carrera y tampoco pude beneficiarme de los neumáticos blandos". Además, no quiso hacer leña del árbol caído con las lentas paradas (una media de cinco segundos) que sufrió: "Las paradas en boxes no marcaron una gran diferencia, supongo, porque con el último Safety Car todo quedó neutralizado".

El mejor final posible al binomio Ferrari-Vettel

Su futuro equipo Aston Martin es el actual Racing Point, que en Sakhir sumó un doble podio con victoria de Checo Pérez. Vettel se muestra esperanzado, pero admite que le gustaría llegar allí con un mejor final de su historia en Ferrari. "El equipo [Racing Point] es fuerte y estoy deseando que llegue el momento. Pero ahora estoy dispuesto a terminar este capítulo y parece bastante doloroso. Hoy intenté todo lo que pude y fue realmente difícil”.

Pero no, Vettel no encuentra el rendimiento en su coche, que para este año bautizó como Lucilla, y en Sakhir se confirmó la ruptura definitiva: "Estoy tratando de hacer mi parte y poner fin a este capítulo, pero es difícil encontrar el punto óptimo. Estoy luchando para superarlo de alguna manera... Lo intenté todo, pero toda la carrera fue lento. Parece como que el coche y yo ya no somos amigos".