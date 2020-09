Vettel reconoce haber estado "cerca" de retirarse de la F1

Hablando antes del Gran Premio de la Toscana el día en que se anunció que competirá con Aston Martin 2021, Vettel admitió que no había sido una decisión "fácil" decidir qué era lo mejor para su futuro.

Y confesó que había sopesado los pros y los contras de retirarse de la F1 en lugar de quedarse.

Cuando se le preguntó lo cerca estuvo de dejar la F1, Vettel dijo: "Cerca... pero ¿hay alguna medida de lo cerca que puedes estar?".

"Estuvo cerca en términos de tener muchos pensamientos y tuve que ponerme a mí mismo en primer lugar en ese sentido. ¿Qué es lo mejor para mí? Lo que he decidido ahora, creo que es lo mejor para mí y estoy deseando demostrarlo".

Vettel explicó que no había sido una decisión sencilla comprometerse con Aston Martin, pero uno de los factores clave que lo convenció fue el cambio de regulaciones que se avecina, incluido un límite presupuestario, que tiene como objetivo nivelar el campo de juego.

"No fue una decisión fácil porque las últimas semanas y meses han sido bastante intensos para mí", explicó. "Es una situación diferente y nueva para mí y, como he dicho desde el primer día, sentí que quería permanecer en la Fórmula 1 si había algo que realmente me atrajera".

"Cada vez estaba más claro que las actuaciones del equipo este año han sido muy motivadoras y creo que incluso más que eso, es hacia donde van las normativas, con suerte hacia un campo de juego cada vez más nivelado".

"Creo que serán muchas novedades y la primera vez que el equipo estará en condiciones de tener probablemente el mismo dinero que otros rivales y demostrar de lo que son capaces. Así que cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, estoy muy emocionado y deseando que llegue".

"Las cosas están llegando en el momento oportuno y en cuanto al anuncio, no ha pasado mucho tiempo desde que fue definitivo. Obviamente, Checo [Sergio Pérez] hizo el anuncio anoche y luego creo que lo correcto fue responder de inmediato".