Sainz: "McLaren no es el tercer mejor equipo de la F1"

El piloto español llega al GP de la Toscana de la Fórmula 1 2020 tras su sensacional actuación el fin de semana pasado en el GP de Italia, en Monza. Su segundo puesto por detrás de Pierre Gasly, del que entró en meta a solo cuatro décimas, supuso la segunda vez que Sainz se subió al podio de la F1, después del GP de Brasil de 2019.

Pero el madrileño ha querido dejar claro que los de Woking no son el tercer mejor equipo de la parrilla actual y que actuaciones como la de hace una semana no se van a repetir con asiduidad el resto del año.

"De cara a esta temporada, sabemos que en circunstancias normales ser el segundo más rápido, que es lo que hicimos en Monza, es muy complicado, sobre todo con un Red Bull, los Racing Point y los Mercedes ahí delante. Pero lo vamos a intentar y no podemos hacer más que tratar de arañar otro podio esta temporada. Siendo realistas, la F1 actual se parece mucho más a la de Spa y Barcelona que a la de Monza", comentó Sainz este jueves con un reducido grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Seguro que un poco de motivación y ganas da, un buen resultado siempre te da esa sensación y ese feeling. Quizás lo más importante es saber que los últimos fines de semana las sensaciones con el coche han mejorado y eso ha podido darme las tres clasificaciones muy buenas. También, las carreras que no he tenido un problema, como España o Monza, me dan confianza para saber que vamos en la buena dirección y que está siendo un año muy bueno".

"Llego aquí con ganas, ilusión y con los pies en el suelo, porque en una carrera normal es muy difícil que vuelva a pasar ir segundos en carrera detrás de Hamilton, pero con la ilusión de que si vuelve a pasar, hay que estar lo más preparados posibles para volver a aprovecharlo".

Cuando Motorsport.com le preguntó si confía en que el desarrollo de McLaren el resto del año les permita seguir en el tercer puesto del Mundial de Constructores, Sainz advirtió que eso es ser muy optimista.

"Siempre da tiempo a traer cosas, pero ahora pasan más carreras, al ser tan seguidas y compites más fines de semana sin mejoras. Da la sensación de que tarden más en llegar, pero siguen llegando en el plazo habitual de desarrollo, con el ritmo de siempre. Equipos como McLaren prácticamente estamos trayendo mejoras a todos los circuitos, lo único que algunas son visibles y muy grandes como un paquete aerodinámico, y otras son mínimas y casi insignificantes para el ojo humano e incluso mi sensación como piloto", comentó.

"En cuanto a McLaren como tercer equipo, creo que os estáis motivando un poco, porque no somos el tercer mejor equipo, o solo lo fuimos en Monza, y fue con un coche que era exactamente el mismo que en Spa y que en la carrera anterior, donde fuimos el 4º o 5º mejor. No nos motivemos, que el McLaren es un buen coche en Monza, sí, pero a ver si lo es en Mugello y en los circuitos que están por venir. Sería el primero que lo celebraría y que le gustaría que el coche fuese como en Monza".

El español asegura no poder valorar todavía el circuito de Mugello, a falta de rodar en pista desde este viernes por la mañana, pero prevé que será complicado adelantar sin el 'modo fiesta',

"Solo se puede adelantar en la curva 1, pero en el resto del circuito vamos a ir sufriendo en el aire para seguir al de delante, pero si consigues abrir DRS, coger un buen rebufo, gastar toda la batería, igual hay alguna mínima opción", comentó.

