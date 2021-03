Vettel llevará un casco rosa en F1 por una buena causa

Desde que la Fórmula 1 comenzó a prohibir los cambios de diseño de casco (precisamente para frenar la costumbre de Vettel) el tetracampeón lució en su época en Ferrari un modelo blanco con una franja formando la bandera de Alemania recorriendo el casco.

Sin embargo, antes de la primera sesión de test con su nuevo equipo Aston Martin, Vettel ha revelado un cambio completo de filosofía para esta temporada como resultado de una alianza con BWT.

La compañía austriaca, famosa por sus diseños de color rosa, firmó recientemente un nuevo acuerdo de patrocinio con Aston Martin, pero el monoplaza ya no es completamente rosa como era hasta 2020.

Por el contrario, el AMR21 verde luce el histórico color británico en las carreras y presenta solo algunas líneas rosas como guiño a la participación de BWT.

Sin embargo, en un intento por aumentar su visibilidad, BWT se ha asociado con Vettel para que compita con un nuevo casco rosa como parte de una campaña para promover que el agua potable saludable esté disponible en todo el mundo directamente en los grifos, en lugar de en botellas de plástico.

El casco rosa de Vettel llevará el mensaje "Cambia el mundo, sorbo a sorbo" en la parte trasera.

Mira el casco rosa de Vettel para la F1 2021 antes de seguir leyendo

Sebastian Vettel, Aston Martin, con su casco rosa para 2021 1 / 7 Foto de: Aston Martin Sebastian Vettel, Aston Martin, con su casco rosa para 2021 2 / 7 Foto de: Aston Martin Sebastian Vettel, Aston Martin, con su casco rosa para 2021 3 / 7 Foto de: Aston Martin Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 7 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 7 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 7 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 7 / 7 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hablando sobre la nueva asociación, Vettel dijo: "El futuro es importante y debemos esforzarnos al máximo para proteger el planeta para los niños y los jóvenes. Todos compartimos esa responsabilidad y si nos unimos podemos cambiar las cosas".

"Como piloto de Fórmula 1, creo que es correcto hablar sobre este tema y hacer que se escuche mi voz. Me alegra haber encontrado en BWT un socio que comparte la misma perspectiva y objetivos. Reduciendo la cantidad de desechos plásticos podemos mejorar un poco el mundo, sorbo a sorbo".

La unión de Vettel a BWT llega al mismo tiempo que la F1 ha prohibido al personal de la categoría que utilice botellas de plástico de un solo uso en el paddock este año.

Esa regla forma parte del impulso de la categoría para garantizar que para 2025 no se use nada en las pistas de la F1 que no se pueda reciclar o reutilizar.