Verstappen tira de ironía sobre el rendimiento de Ferrari en Austin

El piloto holandés de Red Bull, que logró acabar tercero, pegado a la zaga del Mercedes de Lewis Hamilton, en el GP de EE UU de Fórmula 1, señaló la bajada de rendimiento de los Ferrari.

Verstappen considera que los italianos no rindieron en Austin como lo hicieron en México hace una semana por la Directiva Técnica que la FIA emitió durante el fin de semana estadounidense tras pedir Red Bull una aclaración sobre varios 'trucos' con el flujo de combustible.

El equipo de Milton Keynes sospechaba que Ferrari había estado utilizando un agujero en el reglamento para mejorar la potencia de su motor aumentando el flujo de combustible entre los intervalos que mide la FIA.

No obstante, desde Ferrari aseguran que su bajada de rendimiento se debió a un fallo en la configuración de los monoplazas y su gestión de los neumáticos medios, tal y como les pasó en México con los duros.

"No estoy sorprendido para nada después de lo que se descubrió", comentó el holandés en la rueda de prensa.

"Para mí no es tan raro que hayan rendido así, podéis imaginar el porqué vosotros mismos".

Cuando se le indicó que los pilotos de Ferrari dijeron que sufrieron con el agarre, respondió con una sonrisa irónica: "Sí, ya...".

"Es lo que pasa cuando dejas de hacer trampas, por supuesto. Esto [la directiva] ha sido positivo, así que tenemos que vigilarlo de cerca".

Sobre su carrera, en la que llegó en las últimas cinco vueltas a la zaga de Hamilton, pero no pudo completar el adelantamiento final, comentó: "La bandera amarilla arruinó mi posibilidad de adelantar. En general ha sido una buena carrera. Eran más rápidos que nosotros, pero después de la carrera supe que me faltaba una gran parte del suelo cerca de los neumáticos delanteros".

"No sé como ha sucedido porque no me he chocado con nadie, pero nos ha afectado porque es una area muy sensible al rendimiento y ha condicionado el resultado".

"Trabajamos duro, intentamos mejorar el coche, el motor y nos llevamos muchas lecciones para el año que viene".