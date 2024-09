Verstappen admite que necesita un milagro para ganar y rezará a Ferrari

Durante estos años de dominio, Max Verstappen ha ganado en todos los circuitos del actual calendario de F1 menos en uno, el Circuito urbano de Marina Bay en Singapur que este fin de semana visita la categoría. Llega además tras una racha de siete carreras sin ganar, por lo que el pronóstico del neerlandés es claro. "Necesito un pequeño milagro, sí", contestó cuando le preguntaron sus posibilidades de victoria.

"No voy a gritar que espero ganar aquí, porque claramente ese no es el caso después de los últimos años aquí. La Q3 debería ser posible esta vez, pero no voy a decir que voy a poner el coche en la pole".

Red Bull ha sufrido más en los trazados urbanos que en pistas tradicionales, y después de hacerlo este año en Mónaco, el equipo hizo un test en Imola con el coche de 2022 para aprender más sobre pianos y baches. Ante la pregunta de si aprendió algo útil para Bakú, contestó: "Sí, pero no puede mejorar mágicamente de repente. Estamos limitados por cómo se comporta el coche sobre los baches y los bordillos".

En Azerbaiyán perdió tres puntos ante su rival Lando Norris, pero admite que allí falló su configuración, y que de hecho los de las bebidas energéticas ven de manera esperanzadora que Sergio Pérez pudiera estar en las primeras posiciones hasta el accidente: "Absolutamente, yo después de los ajustes y la clasificación ya sabía que iba a ser difícil para mí. En Singapur nunca se sabe lo que pasará, por supuesto, pero esta no es nuestra pista favorita y creo que seguirá siendo así por un tiempo".

"Mi fin de semana sería exitoso si puedo ampliar mi ventaja en el campeonato del mundo, por supuesto".

Después de que Helmut Marko asegurara que daba por perdido el mundial de constructores respecto a McLaren (que cuenta con 20 puntos de ventaja tras Bakú), el tricampeón no es tan pesimista: "Depende de lo bien que lo hagamos en las próximas carreras. Si encontramos rendimiento en el coche, sigo confiando en que podamos darle la vuelta a la situación. Pero si ese no es así, entonces sí, ya estamos detrás...".

Así, Verstappen espera que Ferrari les ayude restando puntos. "¡Sí, eso espero, por ellos y también por mí!", comentó sonriendo ante la sugerencia de su rezaría en italiano por los del Cavallino.

En Bakú, hubo un McLaren, un Ferrari y un Mercedes en el podio, pero con todo, Verstappen no cree que Red Bull sea el cuarto coche: "Si miras a Checo, estaba luchando por la victoria, estaba ahí arriba. Está todo muy igualado, aunque creo que McLaren está normalmente por delante. En cuanto a Ferrari, es difícil decir dónde están exactamente. Creo que fue muy extraño que adelantaran a Charles en Bakú. Después se quedó completamente bloqueado, pero Carlos llegó hasta los tres primeros, así que Ferrari tiene más velocidad de la que se podía ver. Charles también hizo la pole, por supuesto, así que siempre son muy fuertes en Bakú y aquí".

Por último, dejó un halo de esperanza: "Cada circuito es diferente, por supuesto. Este es bastante diferente al de Bakú, así que creo que hemos aprendido lo que no debemos hacer con el coche. Espero que podamos tenerlo en cuenta aquí". Y sobre el diseño de la pista (que se cambió en 2023 y que en 2024 añade una cuarta zona de DRS), añadió: "Creo que es mejor para las carreras, ahora tienes un poco más de oportunidad de intentar algo. Además, con la degradación de los neumáticos y cosas así, creo que puede ofrecer algunas posibilidades".