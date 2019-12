Verstappen: "Leclerc y yo no seremos compañeros en Ferrari"

Charles Leclerc y Max Verstappen ya han protagonizado importantes duelos en pista esta temporada, y ambos están llamados a liderar la Fórmula 1 a corto plazo, cuando los multicampeones de la parrilla (Hamilton y Vettel) den un paso al lado.

En Austria primero y Gran Bretaña después, brindaron a los aficionados un gran espectáculo con batallas rueda a rueda que incluso fueron premiadas por la FIA.

Hablando para Ziggo Sport el de Red Bull defendió que no tiene por qué ser el mejor amigo de Leclerc, pero que no hay problema entre ellos. "No, no del todo", respondió cuando le dijeron si desde su época en karting hay mal trato. "Mira, tampoco tenemos que ser el mejor amigo del otro, por supuesto, pero me llevo bien con él. Competimos duro, pero eso es parte del juego, ¿no?".

Cuando le sugirieron si se esforzaría en mejorar esa relación por si queda un asiento libre en Ferrari, respondió con contundencia: "No, no estoy pensando en eso, en absoluto. De todas formas él no tiene ninguna influencia en eso [en decidir a quién ficha Ferrari], así que al final no importa".

Aun así, Max no ve muy probable ni que ambos quieran formar equipo, ni que Ferrari quiera juntar a dos 'gallos' así en el mismo corral: "Creo que eso no sucederá. Creo que no es bueno tener dos potenciales número uno pilotando uno al lado del otro".

Si tuvieran el mismo coche, Verstappen es consciente del potencial del monegasco, que tiene contrato por varios años con Ferrari: "Bueno, no es un panqueque, ¿no?". Pero señala que no hay algo que destaque concretamente de Charles: "No tengo idea". No creo que haya algo que me haga pensar: 'Oh, tengo que tener cuidado con eso".

"Competimos un año en karting, pero siempre es muy difícil comparar. Hay muchas cosas involucradas. Incluso en el karting, en términos del material que lleva cada uno. Pero cuando corro contra él, nada me hace pensar: tengo que tener cuidado con eso. Ni con él ni con nadie".

Si no quiere compartir equipo con Leclerc por ser dos 'primeros pilotos', le preguntaron, tampoco con Hamilton. Sin embargo, ahí no fue tan tajante: “Quién sabe. Pero no estoy pensando demasiado en eso en este momento. En definitiva, se trata de lo que piensa el equipo. Yo puedo pensar algo y él también, pero al final el equipo decide qué pasa".

Con información adicional de Erwin Jaeggi

