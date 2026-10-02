Nakagami no seguirá corriendo en Motegi tras romperse la clavícula en los Libres 1

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Honda se queda con cuatro pilotos en Motegi, tras la retirada forzosa de Takaaki Nakagami, participante como wildcard, a raíz de una caída durante la FP1 del GP de Japón.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Takaaki Nakagami, Honda HRC

El piloto de desarrollo de Honda en MotoGP, Takaaki Nakagami, se perderá el resto del fin de semana del Gran Premio de Japón tras romperse la clavícula en una caída durante la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes.

Recuerda:

El piloto japonés intentaba familiarizarse cuanto antes con las complicadas condiciones del circuito de Motegi cuando sufrió una violenta caída en la curva 11 durante su vuelta de salida a pista, aterrizando con fuerza sobre su costado izquierdo antes de rodar hacia la grava.

Nakagami pudo levantarse por sus propios medios cuando los comisarios llegaron al lugar con una camilla, pero se le vio agarrándose la parte superior del brazo izquierdo, pareciendo sufrir un dolor considerable.

La curva de derechas, situada bajo el puente ovalado, ya había resultado complicada para los pilotos tras las lluvias caídas durante la noche, y Marco Bezzecchi estuvo a punto de caer en el mismo punto unos minutos antes.

Mientras que el italiano de Aprilia pudo evitar la caída y continuar, Nakagami fue trasladado al centro médico para someterse a más pruebas. Poco después, HRC reveló que se le había diagnosticado una fractura de clavícula izquierda y se le había declarado 'no apto' para el resto del fin de semana.

 

El piloto de 34 años, que lidera el desarrollo de la moto de 850cc de Honda, tenía previsto disputar su carrera en casa como wildcard para la casa del ala dorada. También se esperaba que esta fuera su última participación como piloto invitado en toda su carrera deportiva, habida cuenta de que por reglamento los wildcards se prohibirán en 2027.

Nakagami es el único piloto de la parrilla actual que ha probado una MotoGP en el trazado renovado de Motegi, y su temprana retirada del GP de Japón supone un importante revés para el fabricante con sede en Tokio.

Tras el incidente, la moto del nipón fue retirada rápidamente de la pista bajo banderas amarillas, y la acción se reanudó enseguida en Motegi. El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, encabezó la sesión de 45 minutos con la Ducati oficial, por delante de las Aprilia de Jorge Martín y Bezzecchi. Johann Zarco fue el mejor de Honda, en quinta posición, a 0,339 segundos de la cabeza.

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