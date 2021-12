Verstappen: "Lo sentí por Lewis, pero es parte de la competición"

Max Verstappen se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez tras el trepidante Gran Premio de Abu Dhabi de 2021. El neerlandés logró adelantar a Lewis Hamilton, su rival por el título, en la última vuelta de la carrera, y desató la euforia en el garaje de Red Bull.

En el equipo austriaco daban casi todo por perdido, incluso Christian Horner, su director, explicó que llegó a pensar que solo ganarían si ocurriera un milagro. Pues bien, eso fue exactamente lo que pasó con el coche de seguridad que provocó Nicholas Latifi y que permitió a Verstappen tener a Hamilton a tiro.

El recién coronado piloto habló un solo día después de la gesta con los medios, y dio su punto de vista sobre la campaña que vivió: "Ha sido una temporada difícil, tuvimos algunas carreras en las que dominamos, pero, en general, creo que Mercedes fue el equipo más fuerte. Ha sido una batalla que he disfrutado, con dos equipos luchando hasta el final, aunque, a veces, piensas que no vas a aguanta".

"Siempre hay sorpresas, y en algunas carreras ganamos cuando no deberíamos, pero también he tenido mala suerte, como cuando tuvo el reventón del neumático [en Bakú] o cosas así", dijo el de Red Bull. "Hemos perdido muchos puntos por eso, y ha sido una temporada intensa y alocada".

A falta de tan solo cinco giros para la bandera a cuadros, Hamilton era virtualmente campeón, pero todo cambió en cuestión de segundos: "Vi que no recortaba lo suficiente, pero me dije a mí mismo que lucharía hasta el final, no me iba a rendir. Eso es lo que hicimos y salió el coche de seguridad".

"Necesitábamos un milagro, y sucedió, pero eso necesitas materializarlo, tienes que ir a por el adelantamiento. Y eso hicimos, fue un final dramático, sin ninguna duda", comentó Verstappen.

El holandés se llevó el tan ansiado título de pilotos, sin embargo, Mercedes se hizo con el de constructores. Cuando se le preguntó por el resultado final, afirmó: "Con el de pilotos, podría haber pasado de todo. Creo que Lewis y yo tuvimos una temporada increíble, nos estábamos llevando al límite el uno al otro, pero, sí, es justo que Mercedes gane en constructores".

"Eran el equipo más rápido, así que no podemos hacer nada, lo intentamos todo, pero creo que es un resultado justo".

Para subir al Olimpo de la F1, algo que solo han hecho 33 pilotos más en la historia, Verstappen libró una titánica lucha contra Hamilton: "Había una parte que estaba realmente feliz y otra muy decepcionada. Por supuesto que lo sentí por Lewis, lo hizo todo bien durante la carrera, pero la F1 es impredecible y podía haber ido en cualquier dirección, estaban controlando la carrera y, entonces, lo perdió en la última vuelta. Por desgracia, eso también es parte de la competición."

"Lewis es un gran deportista. Como dije antes, son las carreras, y tenemos que lidiar con ellos, tanto si es para bien como para mal. Volverá muy fuerte porque es un piloto increíble".

La temporada 2021 de Fórmula 1 se recordará para siempre como una de las más intensas para los pilotos, y el de Red Bull lo reconoció: "Durante toda la temporada, sí, tuve presión, pero estaba bien. Iba carrera a carrera y eso ayuda mucho, pero, por supuesto, ayer fue un día en el que estaba bastante nervioso porque estaba luchando por el título".

La polémica estuvo presente a lo largo de toda la campaña, y en la última cita no iba a ser menos. Michael Masi, a solo dos giros para acabar, dio la orden de que varios pilotos pasaran al coche de seguridad para desdoblarse, algo que provocó la protesta de Mercedes ante la FIA.

Los comisarios no aceptaron lo que el equipo alemán sugirió y Verstappen pudo celebrar con tranquilidad su conquista. En el momento en el que se le mención esto al neerlandés, dijo: "No le quitó nada al día, es algo normal si ves lo que ha pasado todo el año.

"Seguimos contentos y lo disfrutamos, como equipo, no hicimos nada mal, competimos desde la salida y fuimos a por ello en pista. En ese momento, solo disfrutamos", explicó. "Esto también ocurrió en Bakú con Mazepin, así que para mí era algo normal que pasara, tal vez la gente no lo recuerde, pero pasó, antes lo han hecho".

El de Red Bull también comentó cómo era su relación con los comisarios: "Ha sido buena con ellos, así que no puedo decir nada malo contra ellos, solo que, a veces, no estoy de acuerdo con sus decisiones, pero es algo normal.

"No es solo con los comisarios, también pasa con los demás, siempre hay cosas, y nos ponemos como ejemplo, que podemos mejorar para el próximo año. Todo el mundo debería tener ese enfoque, que es lo que funciona mejor y bien. Es algo natural, y hay que revisar todo".

Gran parte del título se debió a su compañero, Sergio Pérez, que hizo una defensa durante una vuelta y media que le permitió recortar la ventaja que le endosó Hamilton tras la salida. "Fue una locura lo que hizo, increíble. Eso demuestra que es un piloto de equipo y el papel que ha tenido desde el principio", afirmó Verstappen.

"Es difícil adaptarse al coche al principio, pero ha mejorado en las últimas citas y ha pilotado muy bien. Lo conocí como piloto de Fórmula 1, y ahora que lo conozco como compañero, nos llevamos muy bien, es un tipo muy agradable, ni siquiera hablamos de F1. Es fantástico lo que hizo por el equipo", indicó.

El Gran Premio de Abu Dhabi también fue la última carrera de Honda en la F1 después de su regreso en 2015 con McLaren. Aquellas temporadas fueron difícil, y los resultados no llegaron, pero su unión con Red Bull ha acabado de la mejor manera posible.

"Es la verdadera historia de que nunca hay que rendirse, fue una situación muy difícil para ellos, pero todos los miembros del equipo se dijeron que podían hacerlo juntos", declaró. "Solo hay que creer, y es lo que hicieron".

"Hubo una gran inversión, pero es lo lógico en F1, hay que hacerlo. Ganar el mundial entre todos, en la última carrera, fue una locura, se desataron todas las emociones", reafirmó el nuevo campeón del mundo.