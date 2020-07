El holandés ha pasado el fin de semana tratando de sacar mejor rendimiento de un nuevo alerón delantero que su equipo llevó al Red Bull Ring, y admitió que en clasificación todavía no consiguió una configuración perfecta.

Verstappen concluyó a 0,538 segundos del hombre de la pole, Valtteri Bottas. Ante esta diferencia, el holandés calculó que su monoplaza tenía potencial para mejorar, aunque se mostró escéptico sobre poder vencer a los dominantes Mercedes.

"No estuve del todo contento con el equilibrio. En algunas curvas iba bueno y en otras no, y eso puede hacer que la diferencia sea un poco mayor, pero aún creo que medio segundo sigue siendo una diferencia bastante decente", apuntó.

Si bien Verstappen dijo que sus fans pueden estar preocupados por la diferencia con Mercedes de este fin de semana en comparación con lo visto en pretemporada, cree que el paquete de Red Bull es prometedor.

"Por supuesto que no es lo que queremos", dijo sobre la diferencia de medio segundo. “Pero no estuve muy contento con el equilibrio general que tuvimos en el coche. Tan pronto como podamos solucionarlo un poco, tal vez vayamos mejor. No digo que los hubiéramos batido, pero ya veremos”.

“Son ocho carreras y aún tenemos otro fin de semana aquí, así que tenemos que tener esto en cuenta, aprender mucho durante este gran premio. Esperamos poder hacerlo mejor la próxima semana”.

Opción estratégica de Red Bull en Austria

A pesar de la falta de ritmo para superar a Mercedes, Verstappen cree que aún tiene una oportunidad para hacer la vida de sus rivales más difícil en carrera, ya que optaron por una estrategia de neumáticos diferente.

El holandés pasó de la Q2 con el neumático medio (amarillo), lo cual podría ayudarlo ante las temperaturas que se esperan para el domingo, mucho más elevadas respecto al resto del fin de semana.

“Será interesante porque mañana será un hará un poco más de calor, así que espero eso sea una ventaja para nosotros. Claramente, hoy Mercedes estaba a otro nivel, pero esperaremos a ver cómo podemos hacerlo mañana”, añadió.

“El año pasado estuvimos un poco fuera de ritmo en la clasificación, pero espero que estemos un poco mejor en la carrera. Soy el único con un neumático diferente en el top 10. No tenemos nada que perder, así que intentaré que sea lo más difícil posible para ellos”.

Las fotos del Mercedes W11 negro en Austria

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 1 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 2 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón trasero del Mercedes F1 W11 3 / 75 Foto de: LAT Images Detalle de refrigeración del Mercedes F1 W11 4 / 75 Foto de: LAT Images Detalle de las aletas del Mercedes F1 W11 5 / 75 Foto de: LAT Images Comparación del alerón trasero del Mercedes F1 W11 6 / 75 Foto de: LAT Images Comparación de las aletas del Mercedes F1 W11 7 / 75 Foto de: LAT Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 8 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 y Alex Albon, Red Bull Racing RB16 9 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 10 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 11 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 12 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 13 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 14 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 15 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes practica pitstops 16 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 17 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 18 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 19 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 20 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 21 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 22 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 23 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 24 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 25 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 26 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 27 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 28 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las chispas vuelan desde la parte trasera del monoplaza de Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 29 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 30 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 31 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 32 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 33 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 34 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 35 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 36 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 37 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 38 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Detalle del difusor del Mercedes F1 W11 39 / 75 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 40 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 41 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 42 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 43 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 44 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 45 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 46 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Romain Grosjean, Haas VF-20 47 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 48 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 49 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 50 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 51 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 52 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 53 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 54 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 55 / 75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 56 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 57 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 58 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 59 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 60 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 61 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 62 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director de Mercedes 63 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W11 64 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 65 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 66 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 67 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 68 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 69 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 70 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 71 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 72 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 73 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, con su casco por el Black Lives Matter 74 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 75 / 75 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images