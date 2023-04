Ferrari minimiza expectativas: "No veréis una versión 'B' del SF-23"

Cargar el reproductor de audio

Después de un 2022 de más a menos y que acabó de forma decepcionante para Ferrari, todo parecía indicar internamente que en 2023 darían el esperado paso adelante gracias a un SF-23 que prometía una gran mejora respecto a su antecesor, el F1-75, a juzgar por los datos del simulador y del túnel de viento, pero la realidad en la pista ha sido muy diferente.

Después de las primeras carreras del curso en Bahrein y Arabia Saudí, en el equipo de Maranello se dieron cuenta de que su monoplaza no estaba rindiendo al nivel esperado y una muestra de ellos son sus cero podios en tres carreras, situándose como la cuarta fuerza de la parrilla, detrás de Mercedes, Aston Martin y Red Bull, muy lejos del objetivo.

Debido a ello, en Ferrari se apresuraron a realizar cambios severos en el coche para darle la vuelta a la situación y confirmaron una serie de actualizaciones que cambiarán el aspecto y también el rendimiento del monoplaza en las próximas carreras del curso.

Sin embargo, Fred Vasseur, director del equipo, ha querido minimizar las expectativas y ha negado que las mejoras de la estructura italiana vaya a crear una especie de 'SF-23 B'".

"No, no lo creo. Tenemos preparados varios paquetes de actualizaciones para diferentes tipos de carga aerodinámica. En Bakú no es aconsejable introducir nada porque está la carrera al sprint, pero en Miami, Imola y Barcelona siempre llevaremos actualizaciones al monoplaza, y eso es parte del programa".

"Hemos hecho algunos cambios en términos de puesta a punto y la situación, al menos en Australia, ha mejorado, así que seguiremos en esa dirección. No veréis una versión 'B' de nuestro coche, para responder a la pregunta, no traeremos algo completamente diferente, pero vamos a seguir actualizándonos y lo haremos de forma masiva", añadió.

El plan para las actualizaciones de Ferrari en la F1 2023: Ferrari F1 divide las mejoras del "SF-23 B" de 2023 en tres fases

El paso adelante de Albert Park parece haber cambiado el panorama en Ferrari: "Siempre hay un plan de desarrollo antes del inicio de la temporada, pero al mismo tiempo hay margen de cambio en función de las necesidades del coche".

"Hemos actuado muy rápido, ya empezamos a hacer cambios en Melbourne, pero no podemos cambiar todo el plan, hay limitaciones por el presupuesto y demás, pero sí hemos acelerado el proceso, algunos cambios previstos inicialmente para Barcelona llegarán a Imola".

En cuanto al ambiente que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas, sobre todo tras la fuga de algunos cerebros en Maranello, el directivo francés aseguró que en Ferrari se respiraba un clima bastante positivo en estos momentos.

"El ambiente dentro del equipo es increíblemente bueno, todo el mundo está muy motivado, muy concentrado, y como he dicho, los pilotos también nos dan su máximo apoyo. Si la pregunta se refiere a la relación que tengo con John y Benedetto, créeme, es muy positiva. No hemos conseguido los resultados esperados, pero estamos trabajando juntos para mejorar".

