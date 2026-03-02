Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Los organizadores del GP de Australia 2026 de F1 no prevén problemas

La organización del GP de Australia 2026 de la F1 espera que todo vaya bien, aunque algunas rutas aéreas se han visto afectadas por los ataques militares en Oriente Medio.

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

La Fórmula 1 se prepara esta semana para la primera carrera de la temporada 2026, aunque algunos planes de viaje ya se han visto afectados por la inestabilidad en Oriente Medio. Desde los ataques militares en la región, varias aerolíneas han cancelado temporalmente sus vuelos desde y hacia Qatar, como también Dubái, dos importantes conexiones para los vuelos a Asia y Oceanía. 

Por el momento, el director general del Australian Grand Prix Corporation (organizador del GP de Australia) no ve motivo para el pánico. Está convencido de que "todo el mundo aquí está preparado para la carrera" y afirma que es principalmente responsabilidad de la Fórmula 1 cambiar algunas reservas de vuelos para que el fin de semana de la carrera pueda transcurrir con normalidad. 

"En las últimas 48 horas hemos tenido que reorganizar los vuelos", afirma Auld en declaraciones a la cadena australiana Channel Nine. "Eso es en gran parte responsabilidad de la F1. Ellos coordinan a los equipos, los pilotos y todo el personal necesario para que este evento sea posible. Son muchos".

"Por lo que tengo entendido, todo está ya organizado, todo el mundo estará aquí listo para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia". En Fox Sports, Auld añade: "Estoy seguro de que la Fórmula 1 está anticipando cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Por ahora, no hay ningún problema para nosotros, pero me imagino que estarán pensando en qué hacer con su calendario si fuera necesario".

Auld también informa de que se utilizarán tres vuelos chárter para que unos 500 empleados de la F1 puedan viajar a Melbourne desde Europa. Aparte de esta cuestión, Auld no prevé más problemas para el Gran Premio de Australia. "Todo el material está aquí y listo para su uso. Nos encontramos en una posición en la que tenemos plena confianza en que no habrá ningún impacto", concluye.

La F1 sigue de cerca la situación

Hasta ahora, los disturbios en Oriente Medio han obligado al proveedor de neumáticos Pirelli a cancelar sus test en Bahrein para garantizar la seguridad del personal. En el Circuito Internacional de Sakhir, McLaren y Mercedes iban a probar los neumáticos de lluvia para la próxima temporada con sus monoplazas de 2025 modificados para adaptarse a los de 2026. 

Aún no está claro si el conflicto en esa región tendrá consecuencias para el calendario de Fórmula 1. El Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí se celebrarán los días 12 y 19 de abril, por lo que la categoría todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la celebración de estos eventos. No obstante, la F1 está siguiendo muy de cerca la situación en la zona. 

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

