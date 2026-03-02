Pirelli aumenta las presiones de los neumáticos de F1 para Australia

Melbourne es la primera parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y evidentemente es un momento importante, ya que supone el debut de los nuevos coches, creados a partir de la normativa técnica introducida el 1 de enero, pero también de los neumáticos Pirelli.

Sí, porque también los neumáticos presentarán muchas novedades: se trata, de hecho, de neumáticos con una huella en el suelo y un diámetro total reducidos, aunque mantienen la llanta de 18 pulgadas.

Las gomas para seco siguen siendo cinco, desde el C1, el más duro, hasta el C5, el más blando, además de las dos para mojado, que son los intermedias y los full wet (lluvia extrema).

Para Albert Park, Pirelli ha optado por llevar los tres compuestos más blandos, es decir, C3, C4 y C5, como ya ocurrió en las dos últimas temporadas. Hay que destacar también la decisión de Pirelli de aumentar en 2,5 psi la presión de los neumáticos traseros, pasando de 22 en 2025 a 24,5 este año.

El circuito es urbano y combina rectas rápidas con curvas técnicas de baja y media velocidad. Los neumáticos no sufrirán un desgaste excesivo. Además, éste vendrá provocado más por el uso que por factores térmicos. De hecho, el asfalto es muy liso.

Las primeras sesiones de entrenamientos libres serán muy importantes, ya que los equipos probarán por primera vez sus monoplazas a plena potencia, después de no haberlo hecho durante el shakedown de Barcelona y las dos semanas de test de pretemporada en Bahrein en febrero.

Será importante probar tanto la vuelta rápida como las tandas largas, para estudiar cómo equilibrar mejor las temperaturas en los dos ejes, delantero y trasero. La energía transmitida por las unidades de potencia en el trasero acentuará inevitablemente una asimetría de temperaturas que debería corregirse, sobre todo en la clasificación.

Avance Pirelli, GP de Australia Foto de: Pirelli

Para intentar adivinar a cuántas paradas será la carrera, habrá que sopesar al menos un par de factores entre las diferentes variables. El primero se refiere a las cargas desarrolladas por los coches, que podrían ser determinantes a la hora de utilizar o no el neumático más blando en los stints de carrera, una opción teóricamente sobre la mesa en una pista tan suave como la de Melbourne.

El segundo se refiere a la facilidad para adelantar. Como sabemos, los coches son más pequeños que los anteriores, pero Albert Park, a pesar de algunos cambios en los últimos años, sigue siendo un circuito en el que no es fácil encontrar el tramo adecuado para intentar adelantar al rival. El nuevo modo de adelantamiento podría facilitar las cosas en este caso.

Otro elemento variable durante el fin de semana podría ser el tiempo. La carrera se celebra a principios de otoño (una semana antes que el año pasado), una época en la que los cambios de temperatura son tan frecuentes como las lluvias. Las precipitaciones intermitentes condicionaron precisamente la carrera de 2025, ganada por Lando Norris con neumáticos intermedios.

Previa Pirelli, GP de Australia Foto de: Pirelli