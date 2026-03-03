Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Por qué el simulador es clave para ahorrar en el límite presupuestario de la F1

Fórmula 1
Por qué el simulador es clave para ahorrar en el límite presupuestario de la F1

El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

Fórmula 1
GP de Australia
El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

Fórmula 1
La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

WEC
Prólogo de Losail
El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

S-CER
S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

MotoGP
Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Fórmula 1
GP de Australia
La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia
Fórmula 1

La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

Oliver Bearman convenció en todos los aspectos a Haas en la F1 2025, pero fuera de la pista el británico luchó contra un problema que casi nadie vio.

André Wiegold
Publicado:
Oliver Bearman

En la pista parecía un veterano, pero fuera de los focos, Oliver Bearman luchaba contra las dificultades que conlleva la Fórmula 1. Tras una impresionante temporada de debut en 2025 con Haas F1, en la que terminó 13º en el campeonato, por delante de su experimentado compañero Esteban Ocon, el británico ofrece ahora una visión profunda sobre todo lo que vivió. ¿El mayor problema de su primer año en la categoría reina? La soledad.

Mientras que momentos destacados como su cuarto puesto en el Gran Premio de México acaparaban los titulares, la realidad en la habitación del hotel solía ser muy diferente para Bearman.

"Sí, he luchado contra la soledad en la Fórmula 1", confiesa el joven piloto de 20 años en el podcast High Performance. El salto desde la Fórmula 2 no solo fue muy grande en términos deportivos, sino especialmente en términos humanos".

"Pasas mucho más tiempo viajando y vas a lugares que están mucho más lejos", explica Bearman sobre la carga logística y psicológica. "En Japón o China te encuentras con barreras lingüísticas. Es una sensación extraña cuando ya no oyes tu propio idioma a tu alrededor".

Al joven le afectó especialmente el marcado contraste del fin de semana de carrera: "Vives un extremo en la pista: estás rodeado de cientos de personas, no tienes ni un segundo para ti mismo. Y luego vuelves a tu habitación de hotel y no hay nadie".

Te interesará:

La soledad pesaba especialmente después de los malos días: "Es un reto, sobre todo después de una carrera dura. En esos momentos, lo único que quieres es estar en cualquier otro sitio menos allí. Quieres estar con tu familia o con alguien a quien quieres".

Aunque su padre lo acompañaba a muchas carreras, no podía estar en todas: "Hubo momentos difíciles en los que hubiese deseado tener a alguien con quien compartir mis pensamientos y mis sentimientos. Pero supongo que eso es parte del juego".

Ayuda del entrenador personal: "Acumulé mis emociones"

Bearman admite abiertamente que a principios de 2025 corría el riesgo de caer en una especie de depresión. En su patria adoptiva, Mónaco, vivía solo con su novia, lejos del resto de su familia.

"Al principio, simplemente acumulaba mis emociones. Llegaba a casa y estaba vacía. Me sentaba allí y, en realidad, solo esperaba a volar a la siguiente carrera. Toda mi vida giraba en torno a ello, sin descanso".

Para lidiar con los contrastes, la extrema diferencia entre el bullicio de la pista y el vacío abrumador que seguía a cada carrera, el británico buscó ayuda profesional con un entrenador personal.

La mirada del "Ollie" de diez años

El trabajo sobre su propia mentalidad dio sus frutos. Bearman aprendió a dar un paso atrás y ver las cosas desde la distancia.

"La perspectiva es importante", subraya hoy. "Hay momentos que pueden ser duros, pero si le contara a mi yo de diez años lo que hago hoy, ese niño estaría muy feliz".

Eso mismo se ha convertido para él en uno de los motivos más importantes para sobrevivir en el competitivo mundo de la Fórmula 1, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el humano.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Mejores comentarios

Más de
André Wiegold

Briatore critica a la nueva F1 de 2026: "Los fans solo entienden el 20%"

Fórmula 1
Fórmula 1
Briatore critica a la nueva F1 de 2026: "Los fans solo entienden el 20%"

La opinión de Alonso al salto de Rovanpera a monoplazas

Fórmula 1
Fórmula 1
La opinión de Alonso al salto de Rovanpera a monoplazas

Ford sorprende: elige a Oreca y deja fuera a Multimatic en su proyecto LMDh

IMSA
IMSA
Ford sorprende: elige a Oreca y deja fuera a Multimatic en su proyecto LMDh
Más de
Oliver Bearman

Haas sorprende en pretemporada: "Sinceramente, esperábamos algo peor"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Haas sorprende en pretemporada: "Sinceramente, esperábamos algo peor"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!
Más de
Haas F1

La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

Ocon ve una ventaja clara en Haas: "El motor Ferrari marca la diferencia"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ocon ve una ventaja clara en Haas: "El motor Ferrari marca la diferencia"

Equipo por equipo: cómo fue la pretemporada de Bahrein para la parrilla de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Equipo por equipo: cómo fue la pretemporada de Bahrein para la parrilla de F1 2026

Últimas noticias

Por qué el simulador es clave para ahorrar en el límite presupuestario de la F1

Fórmula 1
Por qué el simulador es clave para ahorrar en el límite presupuestario de la F1

El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

Fórmula 1
GP de Australia
El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

Fórmula 1
La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

WEC
Prólogo de Losail
El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026