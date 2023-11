Vasseur defiende a Ferrari F1: "La prensa hablaba de un 5º puesto"

La escudería de Maranello estaba peleando contra los de Brackley por el subcampeonato del mundo, y parecía que era posible conseguirlo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1 después de ver la dinámica positiva en la que estaban. Sin embargo, Ferrari sucumbió por apenas tres puntos contra Mercedes en la última carrera de la campaña.

Sin embargo, el director de los del Cavallino Rampante, Fred Vasseur, defendió que, a pesar de que al principio del año se hablaba de que serían quintos, se recuperaron hasta terminar terceros en la clasificación: "Recuerdo muy bien que vivimos momentos difíciles en la temporada como Miami y Zandvoort. Momentos como esos fueron extremadamente difíciles y recuerdo que la prensa hablaba de un quinto puesto en el campeonato de constructores, sin poder optar al segundo".

"Al final, en las últimas siete u ocho carreras sumamos más puntos que nadie, excepto Red Bull. Nos hemos recuperado muy bien", aseguró el máximo responsable de los italianos. "A partir de los momentos difíciles conseguimos construir algo, y tendremos que ponerlo en práctica el año que viene".

En cuanto al fin de semana decisivo, el director de Ferrari indicó que necesitaban a Carlos Sainz en esa batalla contra los alemanes, puesto que el madrileño abandonó tras haber caído en la Q1 e ir aun plan muy diferente. Además, comentó lo ocurrido con Charles Leclerc cediendo la posición a Sergio Pérez en las vueltas finales: "También necesitábamos a Carlos [Sainz] para luchar con Mercedes. Sin la penalización a Pérez, sin embargo, pensamos que podría haber ido mejor".

"Intentamos que Pérez ampliara su ventaja sobre Russell, pero no fue suficiente. Quizá nos hubiera venido bien un par de vueltas más, pero es lo que ha pasado", expresó Fred Vasseur. "Quedémonos con lo bueno. Tuvimos problemas al principio de la temporada y en la parte media, lo hicimos muy bien en las últimas siete u ocho carreras y a veces incluso luchamos con los Red Bull".

La temporada 2023 de Ferrari fue una llena de altibajos, y el galo lo reconoció: "Tenemos que pensar que nuestro coche no era fácil de conducir. Eso también crea una cierta falta de confianza y autoestima, Charles [Leclerc] tuvo problemas en Monza, en Singapur, y tuvo también antes, pero luego mejoró".

"En cuanto a Carlos [Sainz], las cosas salieron bien, diferente, en el sentido de que sufrió más en las últimas carreras, pero en las anteriores lo había hecho muy bien con la victoria en Singapur", comentó. "Ayer demostró que tenía un ritmo decente con neumáticos medios, y hoy no vimos lo mismo. Fue una pena, pero así fue, nos faltaba algo, pero no lo sé, nos perdimos la parte central de la temporada, y no salió como queríamos".

