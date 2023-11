Hamilton cree que lo único bueno de F1 2023 es haber "sobrevivido"

El año fue muy largo, especialmente para Lewis Hamilton, que a pesar de terminar en la tercera posición del campeonato del mundo de pilotos no acabó muy contento. El británico sumó su segunda temporada consecutiva en la que no cosechó ninguna victoria en la Fórmula 1, por lo que estaba bastante decepcionado.

Tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2023 que cerró la campaña, el inglés salió a hablar con los medios de comunicación y aseguró que no podía sacar nada de provecho de lo que hizo con el W14, y que lo único positivo era haber "sobrevivido". El siete veces campeón del mundo declaró muy dubitativo, a la vez que cauteloso, pero en la mente siempre tenía la idea de mejorar de cara a 2024.

En el momento en el que se le preguntó si podía sacar puntos positivos, el de Mercedes respondió a los micrófonos de Sky Sports F1: "No demasiado, no ha sido un gran año en general, así que no hay mucho que tomar de esta temporada. He sobrevivido, eso es lo que puedo coger [de toda la temporada]".

No obstante, el inglés reconoció que la diferencia con respecto a los Red Bull que dominan actualmente es muy grande, y que será vital demostrar que quiere ayudar a su escudería: "En este momento, no lo sé, así que si Red Bull gana por 17 segundos en el final [del año] y no han desarrollado su coche, es preocupante, pero hay que desarrollar el coche y apoyar al equipo, que es lo que necesitan, aunque no olvidaremos nada".

La próxima vez que Lewis Hamilton se vea las caras contra sus rivales será el 29 de febrero de 2024, cuando las luces del semáforo se apaguen en el Gran Premio de Bahrein, y quién sabe si ahí tendrá un monoplaza capaz de enfrentarse al todopoderoso Max Verstappen y su séquito de ingenieros que le suelen brindar un Red Bull muy dominante.

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1

