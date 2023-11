Pérez culpa a Norris: "Se fue hacia mí como si no hubiera nadie ahí"

Nada más cruzar la bandera a cuadros en el GP de Abu Dhabi, Sergio Pérez dejó claro por radio su descontento con la penalización de cinco segundos que le impusieron los comisarios tras el incidente con Lando Norris en la curva 6, ya que consideraba que no había hecho nada.

"Los comisarios son una broma", dijo por radio después de la carrera cuando esos cinco segundos le hicieron caer de la segunda a la cuarta posición. "No me lo puedo creer. Han sido muy malos este año, pero esto es una broma. No puedo creer que me hayan penalizado por eso".

Los comisarios también lo oyeron y no pudieron hacer caso omiso, por lo que llamaron a declarar al mexicano por una supuesta violación del artículo 12.2.1k del Reglamento Deportivo, que dice que se considera una infracción cuando alguien tiene "mala conducta hacia los titulares de licencias, funcionarios, personal de la FIA, el organizador, el promotor y los proveedores o funcionarios de control de dopaje".

A principios de este año, el jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, también tuvo que declarar por criticar a los comisarios y recibió una reprimenda, al igual que el piloto de Red Bull.

Tras la carrera, Pérez compareció ante los medios de comunicación, donde dijo que el toque entre él y Norris fue "desafortunado", antes de añadir lo siguiente. "Pero para que haya un toque se necesitan dos personas y creo que Lando también fue responsable de esto", dijo ante los micrófonos de Motorsport.com.

"Después de todo, se fue hacia mí como si no hubiera nadie ahí. Nos tocamos con los neumáticos, así que yo estaba a su lado. Cortó la curva, ganó tiempo y me penalizaron. Sinceramente, no estoy de acuerdo, pero como piloto no puedes hacer nada. Estoy contento con la actuación de hoy", dijo.

Consciente de que Pérez tenía una penalización de cinco segundos, Charles Leclerc dejó pasar al mexicano para darle el aire libre que le permitiese alejarse de George Russell, con el objetivo de darle a Ferrari el subcampeonato de constructores.

¿Sabía Pérez por qué Leclerc le había dejado pasar?: "Sí, pero me sorprendió. Pensé que Charles [Leclerc] frenaría a George [Russell] al final, en el último sector. Terminé a 1,1 segundos de George, pensé que le frenaría, que bastante fácil hacerlo en el Sector 3. Pero quizá no tenía toda la información", concluyó el piloto mexicano, que sí ha podido ser subcampeón el mundial de pilotos.

Galería: las mejores fotos del GP de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 1 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 2 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, lucha con Kevin Magnussen, Haas VF-23, en la salida 3 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos ocupan sus puestos en la parrilla tras la vuelta de formación 4 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos dan la vuelta de formación antes de la salida 5 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, se preparan para perseguir al pelotón en la salida. 6 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 7 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 8 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 10 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 11 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523 12 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 13 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 14 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 15 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 16 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 17 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 20 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 21 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 22 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 23 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 24 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 25 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 26 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43. 27 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 28 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 30 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes 31 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 32 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 33 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 34 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, hace una parada 36 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 37 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 38 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 39 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, hace una parada en boxes 40 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale de boxes tras una parada 41 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, hace una parada 42 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 43 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 44 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 45 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, lidera Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, y Pierre Gasly, Alpine A523. 46 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

