Szafnauer sobre la marcha de Alonso: "Nunca viví algo así en F1"

Cargar el reproductor de audio

La 'silly season' arrancó de la forma más entretenida posible, y es que la retirada de Sebastian Vettel provocó una serie de movimientos que ha afectado a gran parte de la parrilla de Fórmula 1. La salida del alemán de Aston Martin dejó un hueco en el equipo de Silverstone, pero la escudería británica no tardó en anunciar un sustituto, que no sería otro que el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso.

Todo podría parecer normal, un piloto que se marcha de la categoría y que es reemplazado por otro, pero lo extraño de la situación es que el ovetense estaba muy cerca de firmar la renovación con Alpine, o al menos eso aseguraba el jefe de los franceses, Otmar Szafnauer, y es que explicó que esperaban hacer el anuncio oficial en el próximo Gran Premio de Bélgica.

Después de conocer ese cambio radical de opinión en el piloto español, los de Enstone respondieron inmediatamente al confirmar que Oscar Piastri, el joven de la academia del que se rumoreaba que estaría como cedido en Williams durante el 2023 para llegar finalmente a Alpine más tarde, sería el que ocuparía su asiento.

Sin embargo, el australiano se encargó de desmentir horas después que fuera el que se pondría al volante del coche galo, generando toda una batalla legal entre el equipo francés y McLaren, con quienes, en principio, también posee un acuerdo para sustituir a Daniel Ricciardo. En caso de ir a Woking, su compatriota debería buscar un hueco, y se abre la posibilidad de regresar al conjunto de Enstone, aunque aún no hay nada asegurado.

Sobre todo lo sucedido habló Szafnauer, que en una entrevista con El Confidencial dio los detalles sobre la marcha del que ha sido su piloto de confianza hasta que se rompió la relación en Hungría, Fernando Alonso.

Cuando se le preguntó sobre si había vivido algo así antes en su estancia en la máxima categoría del automovilismo, dijo: " Es la primera vez que experimento algo así, seguro. Aunque no estoy sorprendido, porque he estado en otras situaciones e historias desde los ambos lados, desde el del piloto y del de los equipos, pero, en mi caso, no había vivido nada así".

"Nada es seguro hasta que no está firmado. Hablamos mucho con Fernando [Alonso], queríamos que se quedara, y él tuvo también conversaciones con Aston Martin, así que fueron los detalles del más atractivos del contrato que le ofrecieron lo que debía discutir con nosotros", continuó el jefe de Alpine.

El director de la escudería francesa reconoce que no está decepcionado con lo sucedido con Alonso puesto que lleva muchos años dentro de la categoría y sabía lo que podía pasar: "No puedo ser tan ingenuo como para no conocer las reglas del juego de la Fórmula 1, he vivido muchas historias, pero pienso que soy un hombre íntegro, y que si me comprometo a algo, haré todo lo posible para que se cumpla".

Sobre el que iba a ser el sustituto del asturiano, Oscar Piastri, reveló que tenían un contrato firmado en noviembre hasta 2023, con la posibilidad de una cesión a otra escudería, pero su decisión de no pilotar para Alpine es algo que no llega a comprender después que que financiasen toda su carrera deportiva en categorías inferiores.

No obstante, aún mantiene las esperanzas para que el australiano sea su piloto: "Esto no es definitivo todavía, aún tiene que decidirse. Tenemos un contrato que firmó en noviembre, hemos hablado con nuestros abogados y nos han dicho que es vinculante, por lo que ese acuerdo nos permite subirlo en uno de nuestros coches en 2023".

"Esa es la razón por la que lanzamos el comunicado", afirmó Szafnauer. "Hay también una posibilidad para 2024, y la opción para nosotros de 'ceder' al piloto a otra escudería".

"Esperaba más lealtad de Piastri, debería de tenerla con ese equipo que le ha cuidado, que le ha llevado hasta la Fórmula 1 y, sobre todo, que durante el último año le ha subido a un coche para que estuviera listo y conociera los circuitos", confesó el director estadounidense, quien no se preocupa por la cantidad de pilotos que tiene disponibles en el mercado.

"Alonso se marcha a Aston Martin. Teníamos un contrato con Piastri y debemos ver a dónde nos lleva de forma legal, vamos a dedicar un tiempo a investigarlo, y si no está en el monoplaza, que creo que sí lo hará, con Fernando fuera, tengo como catorce llamadas de teléfono de pilotos que están interesados, porque el asiento de Alpine es el más valioso que queda", sentenció el jefe del equipo galo.