¡Batalla legal! Piastri niega haber firmado con Alpine para 2023

Cuando todo el rompecabezas del equipo Alpine parecía haber acabado cuando se anunció el fichaje de Oscar Piastri tan solo un día después de la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, el propio piloto australiano negó haber firmado un contrato con la escudería francesa a través de una publicación en sus redes sociales.

Durante la tarde del martes, el equipo de Enstone lanzó un comunicado en el que confirmaban el ascenso del joven protegido de su academia a la Fórmula 1, pero solo unas horas después, el mismo Piastri lo desmintió en una storie en su cuenta de Instagram y en su perfil de Twitter.

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene", escribió Piastri. "Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año".

La escudería francesa confirmó por sorpresa que sería el joven australiano el sustituto de Fernando Alonso a partir de 2023, en la medianoche de su país natal, por lo que parecía que no se pronunciaría hasta la mañana siguiente.

Las dudas sobre el fichaje comenzaron cuando en el propio comunicado de Alpine no aparecía ninguna declaración de Piastri, quien estaba explorando otras ofertas, como llegó a explicar el director del conjunto galo, Otmar Szafnauer.

El máximo responsable del equipo de Enstone fue el único que aparecía en la publicación enviada a la prensa, y en ella se alegraba por poder contar con al piloto de la academia, que fue el único junto a Charles Leclerc y George Russell de cosechar de manera consecutiva los títulos de la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Antes de la decisión de la marcha de Alonso hacia Aston Martin, parecía poco probable que Piastri acabara en Alpine, puesto que el manager del piloto, Mark Webber, había estado trabajando para conseguirle un asiento en McLaren.

Eso habría dejado a su compatriota, Daniel Ricciardo, sin el volante de la escudería de Woking, y es que el de Perth ha sido muy criticado desde su llegada por la falta de resultados.

Alpine afirmó que, con la salida del ovetense, tenían el derecho contractual de poner en su lugar a Piastri para la temporada 2023, como sucedió en un principio. Sin embargo, todo hace indicar que vendrán tiempos de tormenta en Enstone y es probable que protagonizarán una batalla legal que animará la 'Silly Season'.

McLaren aún no se ha pronunciado al respecto sobre el asunto, algo que tampoco han hecho los franceses sobre los comentarios del piloto al que querían firmar.